Mor om anke i drabssag: - Ødelæggende for min søn

To mødre har i 14 dage ventet i ulidelig spænding på statsadvokatens afgørelse efter byrettens meget snævre frikendelse af en 20-årig mand i straffesagen om Kim Wiggers Olsens mystiske dødsfald.

Moderen til den 20-årige tiltalte i den gådefulde drabssag i Holbæk åbnede før byrettens frikendelse for nylig op for den unge mands liv som stofmisbruger og familiens dybe sorg over den situation, han har bragt sig selv i. Foto: Torsten Ruus

Den 43-årige teater-medhjælper blev sidste år fundet død med to dybe sår efter knivstik i kroppen i sin lejlighed i Holbæk.

Nu har det så vist sig, at anklagemyndigheden anker byrettens afgørelse. Det sker med den begrundelse, at landsretten 'vil nå frem til et andet resultat' efter statsadvokatens opfattelse.

Pia Wiggers Olsen i selskab med sin nu afdøde søn, Kim Wiggers Olsen, som af hende og gode venner og kollegaer er blevet beskrevet som en glad, lykkelig og optimistisk mand i dagene før det brutale dødsfald. Foto: Privatfoto

Det har udløst spontan glæde hos den afdøde, 43-årige mands mor, Pia Wiggers, og dyb skuffelse og forbitrelse hos moderen til den tiltalte eks-gymnasieelev.

- Det er jeg virkelig ked af. Nu havde vi lige fejret min søns frifindelse. Hvorfor skal retssystemet trække den her sag i langdrag? Det er menneskeligt ødelæggende, mener den tiltalte mands 56-årige mor, som er eksportchef i en virksomhed og indtil videre har sønnen boende hos sig i Holbæk.

Ofrets mor: Kæmpe lettelse

På den anden side står Pia Wiggers. Hendes umiddelbare reaktion er lige så uforbeholden.

- Åh, gud det er godt. Det er en kæmpe, kæmpe lettelse. Du drømmer ikke om, hvor meget det betyder for mig. Jeg ved jo, at Kim aldrig kunne have taget sit eget liv, siger den 65-årige kvinde, der mistede sit eneste barn den lørdag i december 2018.

Mor og søn var meget tæt på hinanden og i daglig kontakt over telefonen.

Kim Wiggers Olsen havde efter et alvorligt sygdomsforløb opbygget et medicin-misbrug, som han ifølge sin mor var kommet ud af. Han var på dagen for sin død i lejligheden i Rolighedsstræde påvirket af designer-drugs og det samme var den drabstiltalte kammerat, som i flere år havde haft et stofmisbrug.

Pinefuldt og 'under al kritik'

Den unge sjællænders mor havde håbet, at hendes søn kunne få gang i en Hf-uddannelse.

Nu er erhvervskvinden ængstelig for, at ankesagen og en mulig drabsdom kan spolere fremtidsudsigterne for ham og standse det forløb hos Holbæk Kommune, som var ved at blive kørt i stilling.

Kim Wiggers Olsens lig køres her væk på en båre efter den 43-årige mands voldsomme dødsfald lørdag 15. december 2018. Foto: Kenneth Meyer

- Det er under al kritik med den anke. Der er jo ikke noget nyt i sagen. Ingen nye beviser. Hvad skal det gøre godt for at blive ved med at pine et ungt menneske på den måde? Den afdøde bliver jo ikke levende igen, siger moderen.

Hun har allerede rådført sig med advokat Thomas Fogt, der er villig til også at føre sagen i Østre Landsret. Overfor den tiltaltes ulykkelige mor har advokaten givet udtryk for, at 'vi har vundet én gang - vi kan gøre det igen'.

Mor garanterer for sin søn

Ofrets mor glæder sig over, at retssystemet nu bliver pålagt at afprøve beviserne i drabssagen igen.

Hun håber inderligt, at landsretten vil vurdere beviserne i sagen anderledes end to ud af de tre dommere og tre af de seks nævninge i Retten i Holbæk.

Politifolk forsøger her at opsamle tekniske spor på gaden ud for gerningsstedet i Rolighedsstræde i Holbæk. Drabssagen bærer præg af , at beviserne ikke peger fuldstændig entydigt i retning af selvmord eller drab. Foto: Kenneth Meyer

Den frikendte mands mor garanterer til gengæld, at hendes søn én gang for alle har lagt sin fascination og afhængighed af stoffer bag sig. Hun beskriver ham som naiv, følsom og 'alt andet end aggressiv'.

- Jeg håber, at han kan udvikle de talenter, han har rent kunstnerisk, nu da han har mærket konsekvenserne af at bruge stoffer på den hårde måde, sagde hun, mens det stadigvæk var uklart, om byretten ville frikende hendes søn eller kende ham skyldig.

Østre Landsret har endnu ikke berammet ankesagen. Men det vil den med stor sandsynlighed blive i løbet af foråret 2020.

