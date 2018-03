Mor: Politiet hentede min søn få timer før 14-årigs død

Blot få timer inden en 14-årig dreng døde af hjertestop efter at have eksperimenteret med receptpligtig medicin, besøgte betjente fra Københavns Politi lejligheden på Østerbro, hvor teenageren senere mistede livet.

Det fortæller en mor til en anden ung, som var til stede i lejligheden om aftenen.

Moderen ønsker ikke sit navn frem af hensyn til sin søn, men Ekstra Bladet kender hendes identitet.

Betjentene besøgte lejligheden lørdag kort før midnat i forbindelse med, at moderen havde meldt sin egen teenagesøn savnet. Drengen blev fundet på adressen og bragt hjem til sine forældre.

Få timer efter - klokken 01.30 natten til søndag- måtte politiet endnu engang rykke ud til lejligheden. Denne gang under tragiske omstændigheder, da den 14-årige dreng og en jævnaldrende pige blev fundet livløse på adressen.

Drengens liv stod ikke til at redde, mens den jævnaldrende pige blev genoplivet og nu ligger i koma og kritisk tilstand på Rigshospitalet. Begge teenagere havde ifølge politiets mistanke indtaget receptpligtig medicin, som var udskrevet til en anden, og en 40-årig kvinde er nu anholdt i sagen.

Østerbro-lejligheden tilhører ifølge politiet den 40-årige kvinde, der er kendt fra et misbrugsmiljø og har været et samlingssted, for det politiet betegner som 'socialt belastede unge'.

Drengen, som blev bragt hjem lørdag aften, blev hentet af politiet inden dødsfaldet. Moderen til drengen forklarer, at han i længere tid har kæmpet med et misbrug, som forældrene forgæves har forsøgt at hjælpe ham ud af. Lørdag aften skulle drengen være hos sin far, men blev væk, og moderen meldte sønnen savnet.

- Grunden til, at min søn er i live i dag er, fordi vi efterlyste ham hos politiet, og han blev hentet fra lejligheden. Var han ikke blevet hentet, så havde han sikkert også taget de her ting, siger moderen, hvis søn var bedste venner med den 14-årige, der senere døde.

Hun fortæller, at det er anden gang, at hendes søn bliver hentet af politiet i lejligheden på Østerbro, og at boligen blandt de unge var kendt som et sted 'med fripas til at eksperimentere og dyrke sit forbrug'.

Stak af sammen

Den 14-årige dreng, som nu er afgået ved døden og kvindens søn var meget sammen.

- De stak af sammen i tide og utide. Derfor havde vi forældre en telefonkæde, hvor vi kunne ringe til hinanden for at hjælpe med at lede efter dem, siger moderen til Ekstra Bladet.

Politiet har tidligere oplyst at der foruden de to, som fik hjertestop, var fem andre unge i lejligheden.

Moderen til drengen, der blev bragt hjem, undrer sig over, at politiet under deres besøg tidligere på aftenen ikke greb ind i forhold til de andre unges tilstedeværelse i lejligheden.

Allan Nyring, ledende politiinspektør i Københavns Politi siger i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet:

- Det er korrekt, at vi tidligere på aftenen var i lejligheden for at hente en 14-årig dreng hjem til sin far. I den forbindelse blev der taget oplysninger til en socialrapport, da de generelle forhold i lejligheden blev fundet bekymrende, men ikke ulovlige.

- Vi har fuld forståelse for forældrenes frustration, men på det tidspunkt, hvor vores patrulje var i lejligheden, var der ingen oplysninger om, eller synlige tegn på misbrug blandt de unge.

Kvinde kræves fængslet

Den 40-årige kvindelige indehaver af lejligheden som ifølge Ekstra bladets oplysninger er mor til en af de unge, som var tilstede i lejligheden, er anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab samt for at have brudt straffelovens §250, der straffer 'den som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand'.

Hun kræves fængslet i morgen tirsdag.

Københavns Politi oplyser, at der nu skal foretages et ligsyn af den 14-årige dreng med henblik på at klargøre den præcise dødsårsag.