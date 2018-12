Mor raser: Mand i cowboystøvler sparkede min baby ned i supermarkedet

Den 31-årige mand Riff Trace er blevet anholdt efter en episode i et supermarked i Wichita i den amerikanske stat Kansas, hvor han angiveligt overfaldt en lille dreng både fysisk og verbalt.

Drengens mor, Lashantai Whitaker, har valgt at tale ud om den ifølge hende meget voldsomme episode til de lokale medier KSN og Wichita Eagle.

Her fortæller hun, at Riff Trace sparkede hendes et år gamle søn Jhavii Whitaker bagfra med sin cowboystøvle, så han røg forover med hovedet først. Desuden råbte han 'n-ordet' efter både den lille dreng og hans 11 år gamle søster.

- Jeg hørte et højt bump, og jeg tænkte, at det var noget, der faldt ned fra en hylde eller sådan noget.

- Men min datter begyndte at skrige, så jeg vendte mig om, og da var hun i gang med at samle min søn op fra gulvet. Han skreg i vilden sky, fortæller gravide Lashantai Whitaker.

Røg i gulvet med hovedet først

Hun gik ifølge sin egen beretning lige foran sine børn, da hun pludselig hørte spektaklet, og da hun vendte sig om, skreg hendes grædende datter, at hendes etårige lillebror var blevet sparket.

Sparket havde tilsyneladende været så kraftigt, at den lille dreng røg direkte i gulvet med hovedet først, hvorefter den formodede gerningsmand Riff Trace havde forsøgt at stikke af fra stedet.

Men chokerede vidner til episoden i det lokale Dillon-supermarked havde blokeret hans vej og holdt ham fast, mens han fortsatte med at råbe racistiske ting og udnævnte sig selv som en 'overlegen, hvid person'.

- Hvad er det for en type, der bare sidder hos Dillon's og venter på at angribe børn?, spørger den frustrerede mor og tilføjer, at hun håber, han får en fængselsstraf, og at det samme ikke kommer til at ske for andre børn.

Riff Trace blev efter episoden anholdt af politiet og sigtet for etnisk chikane, vold og for at modsætte sig ordensmagten.

Han er tidligere dømt for forskellige forhold som spritkørsel og hustruvold. Efterfølgende blev han til familien Whitakers forargelse løsladt mod kaution.