Mor sigtet for at sælge etårigt barn for en bil

45-årige Alice Leann Todd er blevet sigtet for salg, overdragelse eller køb af en mindreårig efter politiet opdagede, at hun i 2018 havde overdraget sin etårige søn i bytte for en bil. Nærmere bestemt en Plymouth Laser fra 1992.

Det fortæller politichef Brad Saintsing fra Thomasville Police til NBC.

47-årige Tina Marie Chavis og Vicenio Mendoza Romero på 53, som overtog kvindens søn, er sigtet for det samme.

Politiet kom på sporet af sagen i juli i år, da Tina Marie Chavis tog den på det tidspunkt to år gamle dreng med på hospitalet, fordi hun mistænkte, at han havde fået en allergisk reaktion. Her bemærkede personalet, at drengen havde blå mærker på kroppen. De kontaktede de sociale myndigheder og politiet, som straks satte en efterforskning i gang.

Tina Marie Chavis, 47, Alice Leann Tod, 45, og Vicencio Romero, 53, er alle sigtet for at have 'solgt, overdraget eller købt en mindreårig. Foto: Thomasville Police Department

Da den 47-årige kvinde blev afhørt, påstod hun, at hun var barnets biologiske mor. Senere ændrede hun forklaringen til, at hun var hans adoptivmor. Men hun kunne ikke dokumentere nogen af påstandene, og inden længe opdagede politiets efterforskere, at de havde givet en bil i bytte for barnet året forinden.

Alle tre voksne skal for retten 21. oktober. Politiet efterforsker fortsat sagen, og flere sigtelser bliver muligvis tilføjet løbende. Et familiemedlem har indtil videre barnet i sin varetægt.