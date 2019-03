Mor sigtet for drab: Lille datter fundet i kuffert

Både moderen og hendes kæreste er anholdt og sigtet for at have dræbt niårige Trinity Love Jones

Godt tre uger efter at en niårig amerikansk pige blev dræbt og anbragt i en kuffert, har politiet nu anholdt og sigtet pigens mor for at stå bag mordet.

Den niårige Trinity Love Jones blev fundet langs en populær vandresti i Hacienda Heights i den amerikanske delstat Californien.

Ingen havde meldt den dræbte pige savnet, og politiet havde derfor svært ved at få hende identificeret.

Til sidst valgte efterforskerne at offentliggøre en tegning af pigens ansigt i håb om, at nogen kunne genkende hende. Også fotos af pigens tøj og kufferten blev offentliggjort.

Efterforskningen førte frem til moderens kæreste - den 38-årige Emiel Hunt. Han er blev fundet sovende i sin bil på en parkeringsplads nær lufthavnen i San Diego.

Den 38-årige Emiel Hunt. Foto: Politiet i Los Angeles

Nu har sagen taget en ny, dramatisk udvikling. For onsdag blev også pigens mor, den 28-årige Taquesta Graham, anholdt og sigtet for mordet på Trinity.

Politiet mener, at drabet fandt sted 1. marts. Men det er uklart, hvordan Trinity blev myrdet, og hvad politiet mener er motivet bag forbrydelsen.

Moderen, den 28-årige Taquesta Graham, er anholdt og sigtet for mordet på Trinity.

Ifølge politiet var moderen og kæresten hjemløse ved anholdelsen. De har tilsyneladende overnattet i bilen og på moteller.

Det er uklart, hvordan de to anholdte stiller sig til den alvorlige sigtelse for drab.

For nogle dage siden blev der holdt en mindehøjtidelighed, hvor pigen blev fundet. Pigens biologiske far, Anthony Jones, fortæller til tv-stationen NBC i Los Angeles, at han er i dyb sorg over tabet af datteren.

- Ord kan ikke forklare, hvad jeg føler lige nu. Jeg vil have svar. Jeg kræver retfærdighed. Hun var det bedste - masser af personlighed, fuld af livet og fuld af glæde, lyder det fra den ulykkelig far.