Mor skjulte flaske i taske: Sprøjtede urin i søns blodårer

Det var udsigten til at kunne få lov til at forblive på hospitalet, der gjorde, at en 24-årig mor blev ved med at aflevere batkerieinficerede urinprøver til sygehuspersonalet på Aarhus Universitetshospital.

Det fortalte moren torsdag ved Retten i Odense, hvor hun sidder tiltalt for vanrøgt og mishandling af sin lille dreng, der blot var to år på gerningstidspunktet.

Ikke en gang en overførsel af drengen til hospitalets intensivafdeling kunne få kvinden til at stoppe. Hun fortsatte også efter, at drengen havde haft blodforgiftning og septisk chok efter at han have fået sprøjtet urin ind i blodbanerne via et Venflon, lægerne havde anlagt.

- Hospitalet var det eneste sted, jeg var tryg ved at være, sagde kvinden, da anklager Maria Blomsterberg som dusinvis af andre gange stillede det åbne spørgdsmål 'hvorfor'.

Münchausen-syndrom

En mentalerklæring slår fast, at den 24-årige opfylder alle betingelser for den psykiske lidelse Münchausen by Proxy. Det betyder, at hun eksempelvis kan føle tilfredsstillelse ved den opmærksomhed, hun får, når hendes søn eksempelvis bliver indlagt på hospitalet.

Trods den psykiske lidelse er hun egnet til at modtage en almindelig fængselsstraf, slår en udtalelse fra Retslægerådet fast.

Ifølge anklageskriftet fejlede sønnen ikke det fjerneste. Og de utallige gange moderen tog kontakt til sundhedsfagligt personale i lægehuse eller på hospitaler, var drengen helt rask.

Flaske i taske

En af årsagerne til, at lægerne lod sig snyde, var sandsynligvis, at kvinden i sin taske havde en flaske med bakterieholdig urin. Sønnen havde en enkelt gang i februar haft urinvejsinfektion. Ifølge anklageskriftet har hun mindst 15 gange blandet drengens urin med inficeret urin fra flasken, inden hun har afleveret den til analyse.

- Han tissede i en kop, og så blandede jeg bare noget i fra flasken, sagde moren i retten.

Men hver gang har lægerne undret sig over, at der ikke var noget galt med drengens blodprøver.

Helt galt gik det ifølge politiets anklagemyndighed 26. maj, hvor den lille dreng pludselig blev dårlig under hospitalsindlæggelsen. Den 24-årige ønskede ikke i retten at udtale sig om netop den dag, men anklageren afspillede en optagelse af en afhøring hos politiet kort efter kvindens anholdelse 3. juni.

Overført til intensiv

På den optagelse fortæller kvinden, at hun hældte indhold fra flasken i tasken ind i sønnens blodbaner gennem den sprøjte, som læger havde anlagt på drengen under hans indlæggelse.

Kvinden har ifølge anklageskriftet udsat sin søn for vanrøgt og mishandling i et år, fra han var blot et år gammel. Foto: Ernst van Norde

- Jeg havde ikke forestillet mig, at han blev meget syg. Det var en overraskelse, at han kom på intensiv, sagde kvinden selv.

Men det var for at overbevise lægerne om, at sønnen var syg, at hun gjorde det, forklarede hun. Og da først han blev overført til intensivafdelingen, kunne hun ikke få det sagt, hvad hun havde gjort, forklarede hun under grundlovsforhøret.

Dagen efter overførslen til intensivafdelingen, hvor drengen lå med blodforgiftning og septisk chok, fik lægerne situationen så meget under kontrol, at drengen kunne flyttes tilbage til børneafdelingen.

I retten kom det frem, at sundhedspersonalet siden overvågede moren og sønnen mere minutiøst.

Ville forblive indlagt

Alligevel fortsatte kvinden med at aflevere urinprøver blandet med inficeret urin fra flasken i tasken.

Hvad får dig til at fortsætte med det her efter 26. maj, ville anklageren vide.

- Det ved jeg ikke.

Ønsker du at bibeholde, at din søn er på hospitalet?

- Ja.

Får du øget opmærksomhed fra din kæreste, når din søn er syg?

- Han viser i hvert fald mere nærhed.

Hvordan reagerer du på at blive anholdt 3. juni?

- Det var faktisk en lettelse. Jeg tror det var en lettelse, for jeg vidste godt, at det jeg gjorde, var meget forkert. Jeg kunne ikke selv stoppe, så jeg tror, det var en lettelse.

Ser stadig sønnen

Den 24-årige kvinde har siddet varetægtsfængslet i mere end et år. Hun fortalte i retten, at hun ser sin søn to gange om ugen på stedet, hvor hun bor under sin varetægtsfængling. Og at hun ser ham på facetime hver dag.

Hun danner ikke længere par med sønnens far.

Retssagen fortsætter 17. juni, hvor faren, en dagplejer samt sundhedsfagligt personale skal afgive vidneforklaringer. En mentalerklæring og en udtalelse fra Retslægerådet slår fast, at kvinden er egnet til at modtage en almindelig fængselsstraf. Det er planen, at der skal falde dom 25. juni.

Her er anklagerne mod den 24-årige mor

Vanrøgt og mishandling fra 1. juni 2018 til 3. juni 2019 ved kontakt til en række læger og sygehuse fastholdt sønnen i fejlagtige behandlingsforløb med unødige indlæggelser og unødig medicinering trods det, at han intet fejlede:

Ved mindst 15 gange i strid med sandheden at have oplyst til lægefagligt personale, at sønnen flere gange havde haft behandlingskrævende krampeanfald. Drengen blev kortvarigt indlagt og lægerne udskrev anfaldsbehandlende og anfaldsforebyggende medicin, hvilket hos sønnen medførte øget træthed, øget søvn, påvirket appetit, forstoppelse og usikker gang, forsinket udvikling og risiko for adfærdsforstyrrelser.

Ved adskillige lejligheder at have foregivet, at sønnen led af urinvejsinfektioner og symptomer som blod i urinen. Hun afleverede ældre inficerede urinprøver til undersøgelse, så lægerne udskrev medicin, der gav drengen let mangel på hvide blodlegemer og med risiko for kvalme, opkastninger, diarré, allergiske reaktioner, udvikling af resistens over for antibiotika og påvirkning af røde og hvide blodlegemer i knoglemarven til følge.

At have gjort anlagte Venflons og PICC-lines uvirksomme for at fastholde drengen i behandlingen, hvilket medførte smerte og psykiske og følelsesmæssige traumer, idet drengen blandt andet måtte fuldbedøves og fik risiko for infektion, blodforgiftning og risiko for udvikling af angst.

At have gjort anlagte topkatetre uvirksomme med risiko for udsivning af urin til mavehule og infektioner til følge. På et tidspunkt i februar 2019 flere gange at have indgivet inficeret urin i et topkateter, hvilket medførte høj feber.

26. maj 2019 ved to lejligheder på Aarhus Universitetshospital at have indgivet inficeret urin i blodbanerne via et Venflon, lægerne havde anlagt, hvilket medførte blodforgiftning og septisk chok.

Alt havde alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for drengen ved konstant at forstyrre hans udvikling såvel fysisk som psykisk, herunder på det emotionelle og kognitive plan og på længere sigt kan have medført alvorlige psykiske konsekvenser hos drengen med risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelser, depressioner og selvskadende og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd.

I forbindelse med anholdelsen af den 24-årige beslaglagde politiet en vandflaske med urin, 18 sprøjter, en prop med en nål, plastbeholdere med blandt andet sprøjtedele, medicin og en pumpe til en sprøjte.