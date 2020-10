Mor til afdøde Mathis: Han har ligget der helt alene

Bomstille og koncentreret har afdøde Mathis Matthiassens forældre, Henrik og Saranya, siddet i retten i Hjørring og fulgt med i, hvordan deres søns sidste timer er blevet kortlagt og fremlagt.

I dag hørte de for første gang om, hvordan han blev fundet død af en ældre dame, der var ude og gå morgentur med sin mand og sin hund.

Hårdt at sidde og høre på

I retten forklarede kvinden, at Mathis lå på ryggen på asfalten. T-shirten var rullet op til navlen, og maveskindet blottet, bukserne var trukket lidt ned. Læberne var blå, og den ene arm krummede en smule op i luften. Unaturligt.

Området, hvor Mathis Matthiassen blev fundet, afsøges. Arkivfoto: Jan Pedersen

- Det var hårdt at sidde og høre på, siger Mathis' mor, Saranya Sheraton til Ekstra Bladet under en pause i torsdagens retsmøde.

- At han har ligget der helt alene. At jeg ikke var der til at hjælpe ham. Det bliver jeg ked af at høre.

Mathis fik mdma: 'Er det ikke det, man kan dø af?'

Det var den ældre kvindes opfattelse, at Mathis Matthiassen var død, men hun kom alligevel i tvivl, da parret havde slået alarm, og alarmcentralen spurgte, om hun var sikker. Kvinden påbegyndte hjertemassage, indtil der kom en hjerteløber og overtog.

Sad derhjemme og ventede

Mens de fremmede mennesker kæmpede en umulig kamp for at redde den unge mand, var Mathis' familie derhjemme mindre end 500 meter derfra.

Her sad de og undrede sig over, hvor han var. Ventede på at høre tilbage fra familiens ældste søn, da en patruljevogn kom ind i indkørslen, og de fik den besked, der fik hele verden til at ramle.

- Da politiet kom og fortalte det, kunne vi jo heller ikke løbe derop og se ham. Det var hårdt. Lige meget hvordan han så ud. Jeg ville gerne se ham, fortæller Saranya i dag.

15-årigs frygtelige død: Sådan blev han fundet

Kørte fra Mathis

I morgen falder der dom i sagen, hvor en 33-årig tidligere reality-deltager er tiltalt for grov vold mod Mathis Matthiassen, for at hensætte ham i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i den tilstand tidligt om morgenen ved en boldbane på Hørby Stadion i Nordjylland. Her endte drengen med at dø.

Realitydeltageren har kun erkendt, at han kørte fra Mathis Matthiassen ved boldbanen og dermed efterlod ham i hjælpeløs tilstand.

Mathis elskede livet. 28. marts mistede han det. Privatfoto

Det har været vigtigt for Mathis' forældre at være til stede i retten, så den tiltalte kunne se dem og vide, hvor meget de har mistet. Derfor har Henrik Matthiassen i lange perioder siddet med blikket stift rettet mod den tiltalte i retten for at få øjenkontakt.

Den 33-årige har omvendt det meste af tiden siddet med nedslået blik eller kigget hen på vidneskranken.

Ved begge retsmøder har hans mørke hår været friseret helt glat tilbage. Torsdag var han iført en skjorte i bordeaux nuancer og sorte jeans.

Mathis' forældre ved den mindeceremoni, de holdt efter sønnens død. Foto: René Schütze