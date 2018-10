Mor til død 14-årig: Ingen straf kan give mig Marcus tilbage

Et barn har mistet livet og et andet er svært hjerneskadet efter en fest. Onsdag fik en 41-årig kvinde sin dom

14-årige Marcus er død, og hans kæreste er svært hjerneskadet. Onsdag blev pigens mor, 41-årige Niccoline Preisler, så stillet til ansvar for de to teenageres tragiske skæbne.

Her idømte Københavns Byret hende to års fængsel for i timevis at have efterladt begge unge i hjælpeløs tilstand under en fest, som datteren holdt i sin mors lejlighed i marts måned.

Hun vidste, de havde brug for hjælp, men undlod i flere tilfælde at tilkalde en ambulance, slog retten fast. Det havde fatale konsekvenser.

Hun burde have handlet

Til stede i retslokale 27 var blandt andet 14-årige Marcus’ mor. Det er med blandede følelser, hun nu har fået sat et form for punktum i sagen om sin søns død.

– Jeg er tilfreds med, at hun er blevet kendt skyldig – at retten også mener, at hun burde have handlet den aften. Det er rart at blive bekræftet i det, siger moderen, som dog er i tvivl om, hvad hun tænker om selve straffen.

– Når jeg tænker over det, er to år ikke særlig meget, for to børn har jo i realiteten mistet deres liv. Men jeg kan ikke sige, hvad hun så skulle have haft. For uanset hvor mange år hun får, er min søn stadig død. Ingen straf kan give mig Marcus tilbage.

– Hader du Niccoline Preisler?

– Nej ... Jeg synes, hader er et stærkt ord. Hvis jeg skulle hade hende, skulle jeg hade alle de tilstedeværende i den lejlighed. Jeg er nok mere ulykkelig over, at ingen gjorde noget den aften.

– Har du medlidenhed med hende?

– Nogle gange har jeg. Jeg kan jo godt se, hun er berørt, og når hun taler om sin datter, synes jeg, det er synd for hende. Men det retfærdiggør jo stadig ikke, hvad hun har gjort – eller hvad hun ikke gjorde den aften.

Uvisheden det værste

Obduktionen har vist, at Marcus døde af indre blødninger som følge af en flænge i milten, der er opstået på ukendt vis som følge af ’let stump vold’. Hans krop var samtidig forgiftet af metadon, mens pigen havde indtaget både metadon og rivotril.

Men hvad der præcis skete i timerne op til Marcus’ død får vi nok aldrig kortlagt til fulde.

– Det er det sværeste. Ikke at vide, hvad der foregik minut for minut. Det er virkelig hårdt, siger hans mor til Ekstra Bladet.

Ked af det skete

Mens dommen blev læst op i retten, sad den 41-årige Niccoline Preisler som hun har gjort gennem hele retssagen: Helt urørlig og med hænderne foldet op foran ansigtet. Hendes øjne var blanke, men hun var tom i blikket.

Efter en kort snak med sin klient meddelte forsvareren, at hun ikke vil anke dommen. Før dommen faldt fik den 41-årige det sidste ord i retssagen: Her sagde hun:

– Jeg er frygtelig ked af det, der er sket. Jeg ville ønske, jeg havde handlet anderledes.

– Jeg håber, jeg snart kommer ud og kan være der for min datter.

Ifølge neuropsykologer på Vejlefjord Rehabiliteringscenter har den nu 15-årige pige et minimalt bevidsthedsniveau og vil formentlig have brug for pleje og hjælp resten af sit liv.

Niccoline Preisler og pigens mormor ønsker, at datteren skal bo sammen med dem, når hun udskrives – og Niccoline Preisler bliver løsladt.