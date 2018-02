Mor til dømt dreng: Han vil gerne sige undskyld til offeret

Det er præcis et år siden, at fire 15-årige drenge angreb en 16-årig dreng med en flaske brændende benzin i Ry i Midtjylland.

Nu taler moren til en af de dømte ud. Vibeke Lauridsen er mor til én af de to drenge, der fik de hårdeste domme. Hun var i chok, da hun hørte, hvad hendes søn sammen med fire skolekammerater havde gjort mod den jævnaldrende dreng.

Vibeke Lauridsens søn fik halvandet års fængsel, hvor det halve år var ubetinget.

Fik den hårdeste dom

Til DR Østjylland fortæller Vibeke Lauridsen, hvordan hun fik kvalme, da hun 6. februar 2017 om aftenen modtog et opkald fra en politibetjent.

- Jeg kunne næsten ikke komme i tanke om noget, der var værre. Netop fordi det kunne været gået meget mere galt, siger Vibeke Lauridsen til DR Østjylland.

Er ved at komme videre

Moderen fortæller til Ekstra Bladet, at familien er på vej videre.

- Drengene har fået deres straf. Den har de udstået, og de er godt videre. Ikke at det skal negligeres det, der er sket, men vores dreng er ved at komme videre, siger Vibeke Lauridsen.

Vil gerne give en undskyldning

Vibeke Lauridsen fortæller til Ekstra Bladet, at hendes søn gerne vil mødes med den dreng, han i sin tid angreb med en brandbombe. Angrebet resulterede i, at offeret blev forbrændt på omkring 30 procent af kroppen. Sønnen vil gerne sige undskyld.

- Politiet har opfordret os til et konfliktmøde. Og det har vi flere gange rykket for, fordi vores søn gerne vil have det ud af verden.

- Han har sagt flere gange til mig, 'Mor, jeg vil gerne sige undskyld til ham. Jeg har ikke noget i mod ham, og vi har aldrig haft konflikter', fortæller hun.

Bolden ligger hos offeret

- Men både politiet og kommunen siger, at bolden ligger hos offeret nu. Han har hidtil meldt ud, at han ikke har været klar. Så vi kan ikke gøre mere nu.

- Vi vil egentlig gerne have det ud af kroppen. Også fordi de kommer til at mødes igen. Det er jo en lille by. Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis de ikke mødes, for jo længere tid der går, jo mere akavet bliver det, siger Vibeke Lauridsen.

Angrebet foregik ved den lokale sportshal i Ry.

De fire drenge, der overfaldt den femte dreng, fik alle ubetingede fængselsstraffe.

Ekstra Bladet har været i kontakt med offerets bistandsadvokat, Simon Eilrich, der oplyser, at familien ikke ønsker at få videregivet deres kontaktinformationer.