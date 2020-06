Mor til dræbt ingeniør: Min søn var en sød ung mand

- Det er så tragisk. Min søn var sådan en sød og omsorgsfuld ung mand.

Det forklarer den dræbte, 28-årige ingeniørs mor til Ekstra Bladet lidt mere end et døgn efter at have mistet sin eneste søn. Den unge mand med tanzaniansk mor og dansk far blev tidligt tirsdag morgen fundet livløs i en bålhytte i Nordskoven nord for Rønne.

Han var single og boede til daglig i Vordingborg, hvor han er i gang med at tage en efteruddannelse, men var på sommerferie hos sine forældre.

Den unge mands mor fortæller, at sønnen informerede hende om, at han netop havde deltaget i en privat fest i Rønne, da han ud på de små timer blev inviteret på øl i Nordskoven.

Hun bekræfter Ekstra Bladets oplysninger om, at sønnen var i Facebook-kontakt med en af de nu drabssigtede brødre.

Blomster og stearinlys

Hvem der stod bag øl-invitationen, ved drabsofrets mor ikke.

- Det eneste, jeg kan sige, er at min søn aldrig har været en person, der skaber ballade. Han er så vellidt og altid stille og rolig, siger den ulykkelige, 49-årige kvinde, der så kort efter dødsfaldet bestemt frabeder sig at se sønnens eller sit eget navn og billede i medierne.

Hun har selv boet på Bornholm i en lang årrække.

Efter at have sundet sig var den afdøde mands mor og en nær veninde i eftermiddag ved gerningsstedet i Blykobbe Plantage. Her lagde de blomster og tændte lys.

Det skete simultant med en dommers afhøringer af de to brødre på 23 og 25 år, som er sigtet for at have dræbt den unge ingeniør i en voldsom afstraffelse.

Brutal afstraffelse

Det fremgår af den sigtelse, som blev læst op af anklageren, før dørene blev lukket for pressen, at han blev ramt af slag med rafter, flasker og knytnæver og af flere knivstik. Der blev desuden trykket knæ mod halsen på den unge mand.

Det kunne vække mindelser om betjentes drab for nylig på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis. Et drab som rejste et ramaskrig over hele verden og især i USA.

Den nu afdøde mand er opvokset på Bornholm, og gik ud af 10. klasse med topkarakterer. Men gymnasiet trak ikke. Med sin mors ord ville han 'hellere tjene penge'.

Han tog uddannelser som smed og ingeniør på Sjælland og var netop blevet tilbudt job i en international brobygger-virksomhed, da han tog til sin fødeø for at slappe af. Den afdøde mand var tæt knyttet til sine to søstre og resten af sin familie.

