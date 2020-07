Mor til dræbt kvinde vil mane rygte i jorden

To unge mænd er sigtet for drab og er onsdag eftermiddag i grundlovsforhør - de nægter sig skyldige

RETTEN I ROSKILDE: To mænd bliver onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drabet på den 20-årige Nicoline. Hun blev fundet død tirsdag på en adresse på Københavnsvej i Køge.

Den ene af de to er sigtet for manddrab efter Straffelovens § 237 ved strangulering og kvælning. Den anden er sigtet for medvirken ved at have tilskyndet til drab. I en besked skulle han have skrevet 'så skaf hende af vejen' eller lignende, fremgik det af den sigtelse, anklageren læste højt.

De to mænd på hhv 18 og 22 år nægter sig skyldige.

Efter at sigtelsen var læst op, bad anklageren om dørlukning af hensyn til den videre efterforskning. Der kan have været andre på gerningsstedet, lød det.

Ekstra Bladet har tidligere onsdag været i dialog med Nicolines mor Maria.

20-årige Nicoline blev fundet dræbt tirsdag. Privatfoto.

For moderen er det vigtigt at fortælle de gode og smukke ting om den datter, hun har mistet på værste vis, men også at mane et rygte, hun har set på sociale medier i jorden.

- Der er så mange kommentarer på nettet, og folk, som tror, det er et æresdrab, og jeg vil gerne fortælle, at det er det altså ikke, siger hun til Ekstra Bladet.

Hvad der ligger bag er dog uvist for offentligheden. Grundlovsforhøret fortsætter nu bag lukkede døre, hvor dommeren skal tage stilling til, om de anholdte skal varetægtsfængsles.

Politiet var talstærkt til stede efter fundet af den døde kvinde tirsdag.

Også onsdag morgen og formiddag arbejdede kriminalteknikere på gerningsstedet.

