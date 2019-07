Mor til syv dømt for at dræbe far og kæreste

Først myrdede hun sin far for 17 år siden. Han blev fundet død i sit badekar. For fem år siden blev hendes kæreste fundet død i et hotelværelse med sovepiller strøet om sig.

Nu er er den 44-årige norske kvinde, Elisabeth Terese Aaslie, blevet fundet skyldig i drab på de to mænd.

Kvinden, der er mor til syv børn, nægter sig skyldig.

Men Agder Lagmannsrett - det svarer til den danske landsret - har onsdag formiddag idømt kvinden til 21 års forvaring, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Tidligere er kvinden også kendt skyldig i Tingsretten, og nu er hun altså blevet idømt den hårdest mulige dom.

Agent blev veninde

Det er en langvarig og utraditionel efterforskning, som har ført til domfældelsen.

Politiet brugte nemlig en kvindelig 'under cover-agent,' som blev veninde med den nu dømte kvinde. Politiet manglede nemlig fysiske beviser på, at hun stod bag drabene på faren og kæresten.

Ifølge VG.no var formålet, at kvinden skulle afsløre sig selv overfor politikvinden.

'En saftig bog'

Elisabeth Terese Aaslie kom aldrig med en decideret tilståelse under de omkring 50 samtaler, hun gennem tre år havde med agenten. Men hun kom med masser af opsigtsvækkende udtalelser, som dommerne har hørt i retten.

- Når jeg engang ligger på dødslejet, kunne der komme en saftig bog ud, er en af udtalelserne.

Den nu dømte kvinde har forklaret i retten, at hun blot forsøgte at gøre sig interessant.

Elisabeth Terese Aaslie har konsekvent nægtet at lade sig undersøge af psykiatere. De er dog nået frem til, at kvinden lider af forskellige personligshedsforstyrrelser.