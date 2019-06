Mor til terrordræbt: - Det fylder jo alt

Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde blev fundet dræbt i Marokko i december. Nu er hendes mor taget til Marokko for at se gerningsstedet

Helle Vesterager Jespersen har gennemlevet det værste.

Under en rejse til Marokko i december sidste år blev hendes datter Louisa offer for et terrorangreb, hvor datteren og en norsk veninde blev dræbt.

Nu er Helle taget til Marokko med TV 2-programmet 'Station 2' for at besøge gerningsstedet, fordi hun håber, at det kan hjælpe hende med at komme videre i livet.

- Hvis ikke jeg tager ned og ser, hvor pigerne blev dræbt, så vil jeg fortryde det senere hen. Jeg håber, det kan give mig en proces på sigt, hvor jeg får det vendt rundt, så jeg kan komme lidt videre og få bearbejdet nogle ting.

- Det fylder jo alt. Man har hele tiden tankerne i hovedet om, hvad der er sket. Hvor meget har de været udsat for? Det er sådan nogle ting, som kører oppe i en mors hoved, siger hun i programmet.

Video: TV2

Eventyrlysten

Med i programmet er både Louisa Vesterager Jespersens mor og to af hendes veninder. De fortæller om den kvinde, Louisa var.

- Hun levede ikke det der standardliv, hvor man skal tænke på fremtiden. Louisa ville bare gerne ud og opleve verden.

Foto: Station 2/TV2

- Så begyndte hun på en uddannelse med 'Adventure', og det var ligesom starten på hendes eventyr i forhold til, at hun fandt ud af, det var det, som hun gerne ville leve af, siger veninden Nivetha Kugathasan i programmet.

De er alle enige om, at Louisa levede og åndede for at være ude i den frie natur.

- Jeg finder trøst i, at jeg ved, Louisa ikke har spildt de 24 år, hun var i live. Hun har virkelig fået stillet sin eventyrlyst, siger Lone Mortensen, som også var veninde til Louisa.

Et udebarn

Allerede i barndommen udviste Louisa en trang til at være udendørs, så mor Helle måtte se bekymret på.

- Nogle gange måtte man næsten vende ryggen til, fordi jeg ikke turde kigge på det. Hun skulle bare se, hvor langt hun kunne komme op, så hun kunne få et udsyn over det hele.

Dræbt i Marokko

Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland tog til Marokko i december sidste år, hvor de ville fejre jul i bjergene. De skulle blandt andet bo i fire dage på Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal, i Atlas-bjergene.

- Jeg ville egentlig hellere, at hun skulle være hjemme og holde jul sammen med mig, for det havde jeg håbet på, at hun gjorde. Men det syntes hun ikke.

Foto: Station 2/TV2

- Hvis hun kom til Danmark, så ville hun komme til at sidde for meget ned. Og det var ikke Louisa. Hun skulle ud og opleve noget, siger Helle Vesterager Jespersen.

17. december fandt en lokal guide de to kvinder dræbt i deres telt. I alt er 24 mænd tiltalt i forbindelse med drabene, og en af de hovedmistænkte har tilstået.

- Jeg ved slet ikke, hvad man skal tænke om sådan nogle. Fordi man har det bare sådan, at man går og spekulerer på, hvorfor de kunne få sig selv til at gøre sådan ved to uskyldige piger. De har jo ikke gjort nogen noget, siger moren.

Programmet bliver sendt på TV 2 torsdag klokken 20.50.