Mor til to suget ud af flyvemaskine

Efter at en mor til to blev dræbt i en flyulykke, opfordres alle Boeing-fly til at lave ny motorafdækning på alle deres 737NG-flyvemaskiner

'Boeing bør redesigne motorafdækningen på alle deres 737NG-fly efter en ulykke, der dræbte en mor til to', har efterforskere af ulykken sagt.

National Transportation Safety Board (NTSB) undersøgte hændelsen i april 2018, hvor en propel knækkede, hvorefter resterne af den gennemborende motorafdækningen og ramte flyet i nærheden af et vindue, skriver Sky News.

Vinduet blev knust af propel-resterne, hvilket førte til et hurtigt tryk fald i flyet, og Jennifer Riordan, en 43-årig bankmand og mor til to fra Albuquerque, New Mexico, blev delvist suget ud af flyet.

Det lykkedes for de andre passagerer at trække hende ind i flyet igen, men det lykkedes ikke at redde hendes liv.

Jennifer Riordan med sin mand. Privatfoto

Overset revne i propellen

NTSB sagde, at de 24 propelblade i flyets CFM-56-7B-motor var 18 år gamle og var blevet brugt til mere end 32.000 flyvninger. Et af bladene var allerede revnet under den sidste inspektion, men skaden blev ikke opdaget og fikset. Inspektionerne er nu mere strenge og regelmæssige.

Formanden for NTSB Robert Sumwalt udtalte, at motor- og flyfabrikanter burde udvikle stærkere design til motorhuset for at forhindre, at ødelagte propelblade forårsager en så frygtelig tragedie igen. Ældre fly af samme model skal derefter eftermonteres med det nye design, sagde han.

Boeing udtalte, at de forbedrede inspektioner betyder, at deres fly er sikre, men tilføjede, at de arbejder på en designforbedring for at imødekomme anbefalingerne.

Familien til Jennifer Riordan udtalte til ABC News, at de gerne ville takke NTSB for undersøgelsen af ulykken, og at de håber, at de nye anbefalinger bliver taget seriøst, så ingen anden familie nogensinde kommer til at opleve en tragedie magen til deres.