Mor til trafikdræbte Natascha: Fri os for en ankesag

Anja Arrild håber, at anklager og forsvarer skåner ofrets familie og den dømte ekskæreste i retsproces om trafikdrab for en ankesag

- Jeg har ikke behov for, at han skal ydmyges mere.

Det er Anja Arrilds klare melding til statsadvokaten og forsvareren for den 21-årige mand, der først på ugen blev idømt fængselsstraf for uagtsomt at have slået hendes datter Natascha ihjel i en voldsom fartulykke natten til 10. marts sidste år i Lellinge vest for Køge.

Den 21-årige mand på billedet blev tirsdag idømt en delvis betinget fængselsdom for uagtsomt manddrab, groft hensynsløs kørsel og besiddelse af små mængder af kokain i Retten i Roskilde. Foto: Privatfoto

De to juridiske modparter overvejer i de kommende to uger, om de vil anke dommen til henholdsvis formildelse og skærpelse

- Nu er skylden placeret. Det er det vigtigste for os. Mit budskab er derfor, at vi meget gerne vil være fri for en ankesag. Det eneste, vi ønsker, er at lægge det her bag os og prøve at komme videre. Men i sidste ende er det selvfølgelig op til forsvareren og statsadvokaten, siger Anja Arrild.

Jes og Anja Arrild sammen med den nu afdøde Nataschas syvårige lillesøster Julie. Familiens højeste ønske nu, er at få undgå en ankesag og lægge retsprocessen om uagtsomt manddrab bag sig. Foto: Linda Johansen

Den afdøde piges mor oplevede retssagen i Roskilde som 'mega-overvældende' og den anspændte atmosfære i retssalen som ubehagelig.

Kørte om kap i landsby

Retssagens omdrejningspunkt er Jes og Anja Arrilds 17-årige datter. Den fatale nat for næsten et år siden var hun passager i sin nu dømte ekskærestes Peugeot 206.

Køretøjet skred ud i et helleanlæg med mere end 100 km/t, smadrede to vejtræer og rullede rundt på en mark efter tre kammeraters planlagte kapløb ved den tæt bebyggede landsby.

Det var mere end 100 procent over den tilladte hastighed. De to bilers førere havde forinden telefonisk aftalt, at de ville konkurrere om, hvem der kunne kom først igennem byen.

I Retten i Roskilde fik Nataschas ekskæreste tirsdag for øjnene af sin egen familie, trafikofrets forældre og en større vennegruppe en dom på 15 måneders fængsel, hvoraf kun tre måneder skal afsones.

Natascha Arrilds gravsted ved Borup Kirke. Foto: Privatfoto

Overfor Ekstra Bladet har Jes Arrild givet udtryk for, at han 'hader ham (datterens ekskæreste,red.) over alt på jorden'.

Ikke andet end en dreng

Men efter at have set den anspændte og mumlende unge mand i retten, er parret ifølge Anja Arrild nået frem til, at en længere straf til ham ikke giver mening.

- Han er jo ikke andet end en dreng. Vi kan aldrig tilgive hans handlinger, men en længere straf gør ham jo ikke til et bedre menneske. Tværtimod, siger Anja Arrild.

Rekord-år for trafikdrab 205 personer mistede sidste år livet i trafikken i Danmark, viser Vejdirektoratets foreløbig statistik.

I 2014 til 2018 var det gennemsnitlige årlige antal trafikdræbte 183.

Sidste år var der især relativt mange dræbte i personbil samt på motorcykel og knallert sammenlignet med tidligere. I årets første tre kvartaler mistede 24 motorcyklister livet, og 11 personer på knallert blev dræbt i trafikken, hvilket i begge tilfælde er det højeste antal siden 2009.

Der var til gengæld relativt få dræbte i aldersgruppen 18-24 i 2019. I årets første tre kvartaler mistede 13 personer livet i trafikken i den aldersgruppe. Det er historisk få.

Omkring halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var eneulykker eller frontalkollisioner. Sammenlignet med de foregående år var der usædvanligt mange eneulykker med dødelig udgang.

Antallet af trafikdræbte steg over det meste landet i forhold til 2018. Dog ikke i Region Midtjylland. I Region Syddanmark og i Region Sjælland var antallet af dræbte det højeste siden 2014.

Strafferammen for trafikdrab i trafikken går op til otte års fængsel. Men Rigsadvokatens gennemgang sidste år af domme siden 2016, viser, at vanvidsbilister er sluppet med straffe på fra et år og fire måneders fængsel til tre år bag tremmer for trafikdrab. Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik (der er tale om estimater - en endelig opgørelse for sidste år vil være klar i maj 2020) Vis mere Luk

Den 21-årige hf-studerende blev også idømt tre års frakendelse af sit førerbevis. Den betingede del af hans fængselsdom er med to års prøvetid.

Natascha Arrilds forældre og lillesøster på gerningsstedet i Lellinge. Foto: Linda Johansen

Han blev udover groft hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab dømt for besiddelse af små mængder kokain.

Politiets anklager Magnus Mølholm havde krævet en ubetinget straf på mellem 16 og 18 måneders fængsel til den unge mand.

- For os er retssagen bare et praktisk punktum. Den følelsesmæssige del kommer vi til at bearbejde resten af vores liv, siger Anja Arrild.

