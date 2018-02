Mor tiltalt: Brugte sine lange negle som våben mod børnene

En ni-årig pige blev påført store smerter, da hendes mor brugte sine lange negle som våben, når hun tog fat i pigens kønsdele og drejede huden rundt.

Det skete 'mange gange' i en periode på fem år, ind til pigen var fyldt 14 år.

Sådan lyder blot en del af tiltalen mod en 36-årig mor, der fredag stilles for retten i Nykøbing Falster tiltalt for mishandling af datteren og sønnen, der i dag seks år gammel.

Også sønnen blev udsat for moderens lange negle, lyder tiltalen.

Han blev blandt andet nevet på armene, benene, i kinderne og i øret og 'prikket' i hovedet med neglene, så det blødte.

Den 36-årige mor nægter sig skyldig.

Moderen er tiltalt for mishandling, der skete på familiens to adresser på Lolland-Falster. Ofte mens nogle af hendes andre værgeløse børn overværede volden, lyder tiltalen.

Fik stol i hovedet

Datteren fik 'flere gange om ugen' hårde slag i ansigtet og på kroppen. Hun blev hevet i håret og nevet på armen, så der var neglemærker bagefter. Sønnen fik samme omgang og han blev også slået i hovedet med knytnæveslag.

En dag i oktober sidste år blev datteren slået med en stol i hovedet og på kroppen, og moderen smækkede en dør, så datteren fik en arm og en fod i klemme i døren. Hun blev også skubbet ind i en vindueskarm og slået i hovedet med en legetøjspistol.

Anklageren tager forbehold for at kræve den 36-årige mor udvist af Danmark.

Tre børn mishandlet

En 49-årig mor er tiltalt i en lignende sag, der starter ved retten i Næstved den 23. februar. Hun er også tiltalt for mishandling af to døtre og en søn, der i dag er henholdsvis 26, 12 og 21 år gamle.

Volden stod på overfor den yngste datter fra 2005, hvor pigen var få måneder gammel, og fra 2001 til 2008 overfor sønnen, lyder tiltalen. Den ældste datter blev indtil for 10 år siden slået og nevet flere gange om ugen - ofte i overværelse af andre søskende.

Den yngste datter fik lussninger, slag i bagdelen, blev revet på kinderne, trukket i håret og slået med en børste og trukket af sted i armene. En enkelt gang fik datteren nikket en skalle, lyder tiltalen.

Sønnen fik også rutinemæssigt lussinger og knytnæveslag, siger anklageskriftet.

Far risikerer udvisning

Den 19. februar stilles en 37-årig far for retten i Nykøbing Falster, hvor han risikerer at blive udvist. Han er tiltalt for at have udsat sin datter for mishandling gennem fem år indtil sommeren sidste år.

Datteren er i dag 15 år. Ifølge tiltalen fik hun ugentligt slag i ansigtet, en gang så hun fik et blåt øje, og sidste år blev hun sparket gentagne gange i maven og ryggen, mens hun lå på gulvet.

Faderen tog også, ifølge tiltalen, kvælertag på datteren, så hun ikke kunne få vejret, og ved en lejlighed smed han en el-cigaret i hovedet på hende, så hun fik et mærke i panden.