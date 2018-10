Mor tiltalt for at tappe søns blod: Lægerne overvejede farligt indgreb

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

I stedet for at spille fodbold og hoppe rundt ligesom andre raske børn var Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby omdrejningspunktet for en nu syvårig dreng gennem knap fem år.

Han modtog 110 blodtransfusioner, var indlagt gentagne gange og undergik talrige behandlinger med henblik på en udredning af årsagen til hans massive blodmangel.

Men anklagemyndigheden mener, at det var drengens mor, der gjorde ham alvorligt syg ved kontinuerligt og cirka hver uge at have tappet omkring 500 milliliter blod fra sønnen via et indopereret venekateter. En mishandling, der medførte, at drengen fik en meget lav blodprocent og kunne komme i livsfare.

Af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at drengens tilstand var så dårlig, at der var 'lægelige overvejelser om stamcelletransplantation, som kan være ledsaget af livstruende komplikationer'.

Mishandlingen startede, ifølge anklageskriftet, allerede, da drengen var blot 11 måneder gammel fra omkring juli 2012 til 25. september sidste år.

Sidder varetægtsfængslet

Hvis kvinden kendes skyldig, kræves hun frakendt retten til at arbejde som sygeplejerske.

Motivet til blodtapningen er uvist. Kvinden er blevet mentalundersøgt, men anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til kvinden og ikke en behandlingsdom. Der er altså ikke noget, der tyder på, at hun er vurderet sindssyg.

Den 36-årige mor er tiltalt for mishandling og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter af så grov beskaffenhed eller med så alvorlige skader til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder. Subsidiært skade på legeme af så grov beskaffenhed eller med så alvorlige skader til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder.

Den 36-årige kvinde, der sidder varetægtsfængslet i et arresthus, kræves idømt fængsel ved et nævningeting i Retten i Herning. Det betyder, at anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om mere end fire års fængsel.

- Det er en meget usædvanlig sag, hvor der efter vores vurdering er tale om en meget grov og langvarig mishandling af et barn. Vi har rejst sagen som nævningesag, fordi vi mener, der skal udmåles en lang fængselsstraf, oplyser Pia Koudahl, specialanklager i anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Sagen er endnu ikke berammet.