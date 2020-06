Mor tiltalt for mishandling af søn: Det viser mentalundersøgelsen

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): En 24-årig mor lider af en personlighedsforstyrrelse og har en yderst skrøbelig personlighedsstruktur.

Det er torsdag kommet frem ved Retten i Odense, hvor kvinden sidder tiltalt for det, som anklager Maria Blomsterberg kalder for 'medicinsk børnemishandling' af sin lille søn.

Under forelæggelsen præsenterede Blomsterberg dele af konklusionen på en mentalerklæring. Den viser, at kvinden opfylder alle betingelser for personlighedsforstyrrelsen Münchausen by proxy.

Med et par flasker vand ved hånden og sin knyttede næve under hagen til at støtte sit hoved sad den 24-årige ved siden af sin forsvarer Annette Petersen og lyttede. Men selv de alvorlige forhold i anklageskriftet fik hende ikke til at fortrække en mine.

Pure opspind

Det er politiets opfattelse, at den lille dreng, fra han var et år, blev udsat for fejlbehandling, unødige indlæggelser og unødvendig medicinering, der gav ham en række fysiske og psykiske traumer og smerter.

Det var ifølge politiet det pure opspind, når moren over for lægefagligt personale gav udtryk for, at sønnen led af krampeanfald og urinvejsinfektioner.

Ifølge tiltalen stod mishandlingen på fra 1. juni 2018 og frem til anholdelsen 3. juni sidste år. Det skete på bopælen i Juelsminde og Middelfart, og moderen havde gang på gang kontakt til både praktiserende læger, lægevagter og sygehusene i Odense, Kolding og Aarhus.

Moren afleverede også ældre inficerede urinprøver til undersøgelse, fremgår det af tiltalen.

Altsammen kan ifølge anklageren være sket på grund af lidelsen Münchausen by proxy, der ifølge anklagerens fremlæggelse kan resultere i, at en mor påfører sit barn lidelser. Moderen opnår psykologisk tilfredsstillelse og opmærksomhed fra omgivelserne, når barnet for eksempel bliver indlagt på hospitalet.

Trods konklusionen på mentalerklæringen og en udtalelse fra Retslægerådet er moderen skønnet egnet til almindelig fængselsstraf.

Erkender hændelsesforløb

Den 24-årige erkendte indledningsvist de faktiske omstændigheder i tiltalen, men hun nægter, at hun skulle have handlet med forsæt, forklarede hendes forsvarer.

Den kraftigt byggede mor er i retten klædt i en stor ferskenfarvet hættetrøje, der går ned til midt på lårene, sorte tights og sandaler. Hun har sit sorte lange hår sat op i en knold i nakken.

Der er afsat tre retsdage til sagen, og senere i dag er det planen, at den 24-årige skal afgive forklaring.

Sagen fortsætter 17. juni, hvor drengens far, en dagplejemor og lægefagligt personale skal vidne. Der ventes at falde dom 25. juni.

Der er lagt op til, at læger og sygeplejersker skal vidne i sagen. Foto: Stine Rasmussen

Her er anklagerne mod den 24-årige mor

Vanrøgt og mishandling fra 1. juni 2018 til 3. juni 2019 ved kontakt til en række læger og sygehuse fastholdt sønnen i fejlagtige behandlingsforløb med unødige indlæggelser og unødig medicinering trods det, at han intet fejlede:

Ved mindst 15 gange i strid med sandheden at have oplyst til lægefagligt personale, at sønnen flere gange havde haft behandlingskrævende krampeanfald. Drengen blev kortvarigt indlagt og lægerne udskrev anfaldsbehandlende og anfaldsforebyggende medicin, hvilket hos sønnen medførte øget træthed, øget søvn, påvirket appetit, forstoppelse og usikker gang, forsinket udvikling og risiko for adfærdsforstyrrelser.

Ved adskillige lejligheder at have foregivet, at sønnen led af urinvejsinfektioner og symptomer som blod i urinen. Hun afleverede ældre inficerede urinprøver til undersøgelse, så lægerne udskrev medicin, der gav drengen let mangel på hvide blodlegemer og med risiko for kvalme, opkastninger, diarré, allergiske reaktioner, udvikling af resistens over for antibiotika og påvirkning af røde og hvide blodlegemer i knoglemarven til følge.

At have gjort anlagte Venflons og PICC-lines uvirksomme for at fastholde drengen i behandlingen, hvilket medførte smerte og psykiske og følelsesmæssige traumer, idet drengen blandt andet måtte fuldbedøves og fik risiko for infektion, blodforgiftning og risiko for udvikling af angst.

At have gjort anlagte topkatetre uvirksomme med risiko for udsivning af urin til mavehule og infektioner til følge. På et tidspunkt i februar 2019 flere gange at have indgivet inficeret urin i et topkateter, hvilket medførte høj feber.

26. maj 2019 ved to lejligheder på Aarhus Universitetshospital at have indgivet inficeret urin i blodbanerne via et Venflon, lægerne havde anlagt, hvilket medførte blodforgiftning og septisk chok.

Alt havde alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for drengen ved konstant at forstyrre hans udvikling såvel fysisk som psykisk, herunder på det emotionelle og kognitive plan og på længere sigt kan have medført alvorlige psykiske konsekvenser hos drengen med risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelser, depressioner og selvskadende og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd.

I forbindelse med anholdelsen af den 24-årige beslaglagde politiet en vandflaske med urin, 18 sprøjter, en prop med en nål, plastbeholdere med blandt andet sprøjtedele, medicin og en pumpe til en sprøjte.