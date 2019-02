Mor tiltalt i grov sag: Mishandlede seks børn

En makaber sag har set dagens lys, efter en kvinde er tiltalt for at mishandle sine seks børn i alderen fem til 15 år igennem en længere årrække. Det skriver Fyens.

Moderen er fra Nyborg og skulle ifølge anklageskriftet have mishandlet børnene ved blandt andet at udøve halsgreb, piske med ledninger, kaste med knive samt true på livet.

Ydermere er hun tiltalt for at have slået sit fastbundne barn i hovedet med en kagerulle, for at have have truet sin pige på livet med en kniv og for at udøve halsgreb på sin dreng, så det førte til vejrtrækningsproblemer og svimmelhed.

Samme dreng er hun tiltalt for at have presset mad ind i munden på, så det førte til opkast.

Trusler om voldtægt

Ud over de fysiske uhyggeligheder skal moderen ifølge anklageskriftet have udøvet psykisk vold mod børnene ved at true med at begrave dem levende samt smide dem på gaden, så de ville blive voldtaget.

Alt dette har angiveligt ført til, at børnene har udviklet en alvorlig frygt for deres liv og helbred.

Første retsdag ud af fem finder sted mandag ved Retten i Svendborg, hvor der vil blive nedlagt påstand om fængselsstraf, udvisning samt indrejseforbud for bestandigt.