Mor troede at datter var blevet dræbt efter grumt stilethæl-angreb

Det var angiveligt et skænderi om en pose chips, der natten til 31. december eskalerede i en sådan grad, at 31-årige Jade Daniels fik tæsk i ansigtet med en stilethæl.

Det skriver det lokale medie Daily Post Wales.

Til avisen fortæller kvindens mor, Tracay Jones, at hun troede, hendes datter var blevet myrdet, da hun fandt hende i en blodindsmurt seng dagen efter det voldsomme overfald.

Mand ville smage chips

Jade Daniels havde, ifølge sin mor, kun været få minutter fra sit hjem omkring klokken to natten før nytårsaften, da hun i færd med at tjekke Facebook på sin mobil stødte ind i en mand og en kvinde.

Manden spurgte, ifølge moderen, om han måtte smage en kartoffelchip, og det sagde Jade Daniels ja til. Derfra eskalerede situationen, som endte med, at kvinden først slog manden og dernæst slog Jade Daniels.

Jade Daniels er stadig bange og syg efter hun blev groft overfaldet på årets sidste nat. Foto: Jade Daniels/Daily Post Wales

- Vi tror, at hun må have haft hæle i sin hånd, for hullet i Jades hud er meget slemt, siger Tracay Jones til det lokale medie.

Efter overfaldet var politiet i medierne for at bede vidner melde sig i forbindelse med opklaringen af det voldsomme overfald på åben gade.

Tracay Jones fortæller, at datterens sambo ikke havde opdaget noget, før hun gik ind på Jade Daniels' værelse, og fandt hende smurt ind i blod.

- Da jeg kom derhen, så det ud som om, hun var blevet myrdet, for sengen var fuldstændigt dækket af blod, og hun havde blod og sår overalt. Vi tror, at hun havde held til at kravle hjem, hvorefter hun er gået kold.

Brud på kæben og 14 sting

Jade Daniels, der er mor til to, blev indlagt på hospitalet, hvor lægerne kunne fortælle, at hun havde fået et åbent brud på kæben. Hun fik desuden otte sting under venstre øje og seks sting over samme øje.

- Hun er meget bange og emotionel og kan ikke spise noget, føler sig svimmel og har det hele tiden som om, hun skal kaste op, fortæller kvindens chokerede mor.

Jade Daniels blev ifølge Daily Post Wales udskrevet mandag eftermiddag, men skal fortsat være i behandling i løbet af de næste par uger.

Den 31-årige mor til to lagde nytårsaften en opdatering ud på Facebook, hvor hun takker alle for den støtte, hun har fået, siden historien kom frem.

