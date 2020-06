Mord på Østerbro: Nu har retten talt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Skyldig i to drab på ældre mennesker i samme boligkompleks på Østerbro i København i løbet af februar og marts sidste år. Frifindelse i et tredje forhold om drab.

Sådan lyder skyldskendelsen mod den 28-årige danske statsborger af sudanesisk oprindelige James Schmidt, der netop er blevet afsagt i retssal 41 i Københavns Byret.

Nu følger anklager Søren Harbo og forsvarer Mie Sønder Kochs procedurer for strafudmåling, hvorefter den endelige dom bliver afsagt.

Anklageren har allerede i anklageskriftet givet udtryk for, at han primært går efter en dom på livstid.

Den spektakulære sag om tre formodede drab på pensionister på Vangehusvej på Østerbro i København har afsløret et miserabelt politi og myndighedsarbejde, hvor dødsfaldene først blev henlagt som naturlige dødsfald. Det var kun, da datteren til 81-årige Inez Hasselblad kontaktede politiet med sin mistanke om urent trav, at politiet kom i omdrejninger. Derefter gik det hurtigt.

Drabstiltalt vred: Ikke sjovt at blive udstillet som seriemorder

Obduktioner har siden vist, at 80-årige Peter Olsen og 81-årige Inez Hasselblad blev dræbt ved kvælning. 82-årige Eva Hoffmeister var blevet kremeret, da politiets mistanke blev vakt.

Formentlig derfor finder retten, at James Schmidt skal frifindes i anklagen om drabet på den 82-årige kvinde, hvis dødsårsag er ukendt.

Tre nævninge og tre dommere stemte for frifindelse i sagen om Eva Hoffmeister, mens tre nævninge stemte for at dømme ham skyldig.

Robinson-vinders mor dræbt: Alt ved mors død var mærkeligt

Erkender misbrug af kort

James Schmidt nægter drab, men har erkendt, at han har misbrugt både Inez Hasselblads og Eva Hoffmeisters kort, men i begge tilfælde hævder han, at han fandt deres kort tilfældigt. Ifølge anklageskriftet forsøgte han også at misbruge Peter Olsens hævekort, men det mislykkedes, fordi han ikke kunne finde det.

I sin afsluttende procedure tegnede sagen anklager Søren Harbo et billede af en mand, der har storhedsvanvid, ser sig selv som musiker og dygtig manager og beskriver sig selv som 'en Martin Luther King' ifølge den psykologiske undersøgelse af ham.

- Hans forklaringer er utroværdige og konstruerede, så de passer til de faktiske omstændigheder, han er blevet præsenteret for, sagde Søren Harbo i proceduren, hvor han kaldte drabene på Inez Hasselblad, Peter Olsen og Eva Hoffmeister for koldblodige rovmord.

Omvendt fremførte hans forsvarer i sin procedure, at hendes klient skulle frifindes for alle tre drab og anførte, at der intet var i hendes klients adfærd, der indikerede, at han skulle have begået drab.

- Han forsøger på ingen måde at skjule sin færden på Vangehusvej, hvilket ville være det naturlige at gøre hvis man har gjort sig skyldig i drab og røveri, sagde hun og pegede blandt andet på, at han bankede på hos en nabo i Inez Hasselblads opgang for at spørge efter 'damen med rullestolen eller rollatoren, og at han, ifølge sin egen forklaring, så en musikvideo med en, han var manager for, og har ringet til sin mor på Inez Hasselblads mobiltelefon.

- James har på ingen måde været optaget af at sløre sit besøg hos Inez. Det har formodningen imod sig, at James skulle have handlet på den her måde, sagde hun

James Schmidt blev allerede i 2011 idømt en forvaringsdom for voldtægt mod 14-årig pige og drabsforsøg og voldtægtsforsøg mod hans mors veninde. Dengang hed han Lual Lual. Men Højesteret valgte at ændre dommen til syv års fængsel på grund af hans unge alder.

