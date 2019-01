Morder fejrede jul med familie: Kidnappet pige lå gemt under sengen

13-årige Jayme Closs lå under sengen - kun få meter fra gæsterne

Der kommer fortsat nye oplysninger frem om kidnapningen af den 13-årige amerikanske pige Jayme Closs.

Det viser sig nu, at pigens kidnapper fejrede jul sammen med sin familie, mens den skrækslagne pige lå gemt under en seng få meter fra gæsterne.

Ifølge avisen Milwaukee Journal Sentinel var både gerningsmandens far og søster på besøg 1. juledag for at fejre højtiden.

Pigen havde angiveligt fået besked på, at hun ville blive slået ihjel, hvis hun sagde en lyd eller forsøgte at flygte fra stedet.

Politiet har dog ikke officielt bekræftet avisens oplysninger.

Holdt skjult i 88 døgn

Kidnapningsaffæren tog sin blodige og skrækindjagende begyndelse i oktober sidste år.

Jake Thomas Patterson er sigtet for at have skudt Jaymes forældre og herefter bortført pigen. Politifoto

Her skød 21-årige Jake Thomas Patterson den 13-årige piges forældre og flygtede herefter med Jayme Closs. Pigen blev holdt skjul i 88 døgn i Pattersons hjem i byen Gordon i Wisconsin.

Foto: Radar Online/MEGA

Pigen opholdt sig det meste af tiden under en seng. Og det var angiveligt også her, at hun lå, da familien intetanende fejrede jul med Jake Thomas Patterson.

Familie og politi frygtede tilbage i oktober sidste år, at også den 13-årige pige var blevet dræbt. Forbløffelsen var derfor stor, da Jayme Closs ved et tilfælde blev fundet i live.

Besat af pigen

Politiets efterforskning har afsløret, at Jake Thomas Patterson var besat af pigen. Han havde to gange tidligere forsøgt at kidnappe hende. Tredje gang lykkedes det.

Den 13-årige pige er blevet genforenet med sin familie. En tante har tidligere forklaret, at familien ikke har stillet spørgsmål om de blodige begivenheder.

- Hun taler, når hun er klar til det, lyder det fra tanten.