Morder iførte sine otte ofre pels og hatte

En helt usædvanlig mordsag bliver i disse uger oprullet i en canadisk mordsag.

Den tiltalte morder, 67-årige Bruce McArthur, menes at have dræbt mindst otte mænd. Nu er der fremkommet nye, grusomme detaljer fra mandagens retsmøde. Detaljerne var så urovækkende, at anklagemyndigheden advarede deltagerne i retsmødet om, at billederne kunne påvirke dem psykisk, oplyser BBC.

Billederne stammer fra den tiltalte mands computer. De viser, hvordan Bruce McArthur havde iførte sine nøgne og dræbte ofre pels og hatte. Et vidne havde tape på øjnene, så de blev holdt åbne. Nogle havde fået anbragt cigaretter mellem læberne.

Bruce McArthur gemte også hår og skæg fra sine ofre i poser.

Foto: Geoff Robins / AFP

På et USB-stik fandt politiet under efterforskningen navnene på de dræbte mænd.

De otte drab skete i perioden 2010 til 2017. Mændene stammede primært fra Gay village i Toronto i Canada.

De dræbte mænd kom fra Mellemøsten eller Asien, og de levede på samfundets skyggeside.

Først da den 49-årige Andrew Kinsman forsvandt dagen efter en parade for homoseksuelle, begyndte politiet for alvor at efterforske sagen gennem en særlig efterforskningsgruppe, beretter flere canadiske medier.

Afbrudt midt i drab

Mistanken rettede sig hurtigt mod Bruce McArthur, som blev skygget i flere måneder.

Da Bruce McArthur på et tidspunkt fik besøg af en mand, som havde en profil, der svarede til de andre forsvundne mænd, slog politiet til og stormede lejligheden.

Betjentene fandt offeret 'John' lænket til sengen med en plastikpose trukket ned over hovedet.

Betjentene nåede i sidste øjeblik at redde mandens liv.

Den 67-årige mand, som arbejdede som gartner, har tilstået drabene.