Mordsigtet fundet død i cellen: Var dømt for røveri mod taxichauffør

Blev fundet død i cellen i Odense arrest inden han kunne nå at blive udleveret til Sverige

Den 27-årige danske statsborger, der lørdag blev fundet død i sin celle i Odense arrest inden han kunne nå at blive udleveret til Sverige som sigtet for mordet på en 24-årig kvinde i Malmø, var i forvejen kendt af svensk politi.

Han boede officielt på Fyn, hvor han var tilmeldt det danske folkeregister på en adresse i Odense SØ. Men den 27-årige nu afdøde mordsigtede har holdt til i Malmø i årevis.

Her har han også afsonet en dom på halvandet års fængsel for et mystisk og groft røveri mod en taxichauffør, som han begik i 2013 sammen med en jævnaldrende svensk statsborger med udenlandsk baggrund.

De to mænd satte sig ind i taxaen i Malmø og bad om at blive kørt til Trelleborg. Danskeren satte sig på passagersædet og svenskeren på bagsædet.

Under retssagen forklarede taxachaufføren ifølge domsudskriften, som Ekstra Bladet har læst, at han hurtigt blev urolig over sine passagerer, som var tavse og ikke kunne opgive en præcis adresse. Chaufføren fik diskret ringet til en kollega, der forstod, at noget var galt og alarmerede taxaselskabet.

Da de nærmede sig Trelleborg, tog danskeren en sort pistol med sølvfarvet lyddæmper frem og sigtede på chaufføren. Han lagde pistolen i sit skød med løbet pegende mod chaufføren. Han sagde, at de vidste, hvem chaufføren var, og at ’nogen’ havde sendt dem.

– Vi skal finde ud af, om du er et godt menneske eller ej, lød den kryptiske besked fra danskeren, mens manden på bagsædet tog en kniv frem og holdt den mod chaufførens hals.

Taxachaufføren havde samme dag fået et postkort i sin postkasse med grove trusler, og de to røvere sagde, at de kendte til postkortet.

Sømmet i bund

Danskeren med pistolen sagde til taxachaufføren, at han kunne ’købe sit liv’, hvis han gav dem penge. Han afleverede sin pung med 7000 kr.

Taxaen standsede på Engelbreksgatan i Trelleborg, hvor manden på bagsædet steg ud af bilen. Danskeren på forsædet rodede i handskerummet og var halvt ude af bilen, da taxachaufføren trådte sømmet i bund, så manden faldt ud af bilen.

Kort efter blev de to røvere anholdt. Mens danskeren blev idømt halvandet års fængsel ved Ystads Tingsrätt fik den 27-årige svenske statsborger et år og otte måneders fængsel.

Mistænkt er død, men svensk politi fortsætter opklaringen

Kvinden sad død i den aflåste bil. Den 27-årige danske statsborger blev hurtigt mistænkt og selvom han nu er død, fortsætter svensk politi efterforskningen. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Mens politiets mistænkte for drabet på en 24-årig kvinde i Malmø er død, fortsætter svensk politi efterforskningen af drabet, som den 27-årige dansker i fredags blev varetægtsfængslet for 'in absentia' ved Malmø Tingsrätt.

– Det er en meget tragisk hændelse for alle indblandede. Efterforskningen forsætter. I weekenden holdes forhør med vidner og tekniske spor sikres og analyseres, siger kammeranklager Kajsa Cavallin.

Få timer før den 27-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense så han kunne varetægtsfængsles med henblik på udlevering til Sverige, blev han fundet død i sin celle i Odense arresthus.

Den 27-årige blev anholdt fredag aften på Fyn efter en 35 minutter lang politijagt på Fynske Motorvej fra Nyborg.

Efter mord i Sverige: Her bliver dansker anholdt

Kørte 140 km/t

Flere patruljer jagtede den 27-årige, der kørte op til 140 km/t, men først ved Ejby fik politiet stoppet bilen og anholdt den 27-årige.

– Der har været mange patruljevogne involveret i eftersættelsen, som varede fra 19.17 til 19.52. Den er gået tværs over Fyn. Han ville ikke standse, sagde vagtchef Ehm Christensen.

Den 27-årige var efterlyst af svensk politi efter, at Malmø Tingsrätt fredag formiddag varetægtsfængslede ham ’in absentia’ som sigtet for mordet på den 24-årige kvinde på Hyllie Vattenparksgata i den sydsvenske storby.

Hun var ifølge svensk politi ’bekendt’ med den 27-årige og blev fundet død i en aflåst bil kl. 21.03 i torsdags.

Politiet i Malmø har ikke oplyst, hvordan den 24-årige kvinde blev dræbt. Hun havde angiveligt hverken skud- eller knivsår på kroppe, skriver Kvällsposten.

Kvinden boede i en by i det sydlige Skåne, og det er uvist, hvorfor hun befandt sig i Malmø. Hun ejede heller ikke bilen, hun blev fundet død i, men kunne ifølge talsmand Calle Persson fra Malmø politi ’råde’ over køretøjet.

Gik i panik

Det var bekymrede venner til den 24-årige kvinde, som fandt hende, da de ledte efter hende. Hun sad på bagsædet af bilen på en parkeringsplads. En af vennerne fortæller til Aftonbladet:

– Jeg gik i panik og forsøgte at slå ruden ind, men det gik ikke, siger han. Kort efter kom politiet og afspærrede området.

Den 27-årige dansker blev hurtigt mistænkt og politiet fik samlet så mange beviser mod ham, at han kunne fængsles 'in absentia' med henblik på en international efterlysning, der straks blev sendt til dansk politi.