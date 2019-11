Mors grufulde fund: To små søstre omkom i bil

Børnene på et og to år blev fundet i ophedet bil

To små søstre på kun et og to år har efter alt at dømme lidt en grufuld død.

De to piger blev fundet døde i en ophedet bil i Brisbane i Australien. Det var børnenes mor, som fandt sine døtre omkommet.

Ifølge flere australske medier greb moderen børnene og forsøgte at køle dem ned med koldt vand i hjemmets badekar. Også det tilkaldte redningspersonale forsøgte at genoplive børnene, men der var ikke noget at gøre. De blev erklæret døde på stedet.

En sørgelig hændelse

Temperaturen i Brisbane har i weekenden været på omkring 30 grader. Men inde i bilen har temperaturen været væsentligt højere.

Politiet efterforsker nu sagen. De nærmere omstændigheder er endnu ikke blevet offentliggjort.

- Vi taler med børnenes forældre, og der er tale om en meget, meget sørgelig hændelse, siger politiinspektør Mark White til de australske medier. Politiinspektøren bekræfter også, at børnene bar præg af at have været udsat for ekstrem varme.

- Det er hjerteskærende, for jeg kommer forbi her hver dag og ser børnene på vejen. Det er så trist at opleve, at sådanne ting sker tæt på ens hjem, siger en nabo til Seven News.