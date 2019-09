Mors store ønske: Drabsoffer begravet i landsby

Den 22-årige Tayfun Kara, der forrige weekend blev dødeligt såret af skud affyret mod hans bil i Ishøj, blev søndag begravet i den landsby i Tyrkiet, som familien har rødder i.

Det bekræfter offerets grandonkel, Özkan Ekiz, overfor Ekstra Bladet:

– Han er blevet begravet i landsbyen Kusca, som ligger ved Konya i Tyrkiet, siger grandonklen, som ikke selv deltog i højtideligheden.

Özkan Ekiz fortæller, at ca. 60 personer var rejst fra Danmark til Tyrkiet for at deltage i begravelsen.

– Det var morens beslutning, at Tayfun Kara skulle begraves i landsbyen. Her ligger familiens gravsted. Flere andre familiemedlemmer ønskede, at han skulle stedes til hvile i Danmark, men moren havde det sidste ord, siger Özkan Ekiz.

Fortsat efterforskning

Københavns Vestegns Politi har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen, men efterforskningsleder Peter Malmose siger, at efterforskerne stadigvæk behandler en masse henvendelser fra borgere:

– Lige nu kan jeg ikke sige så meget mere end, at vi prøver at afhøre så mange som muligt. Vi har en række tekniske beviser, som skal kulegraves, fortæller han.

Ifølge politiet handlede gerningsmændene målrettet og som en mulig del af en større konflikt i et kriminelt miljø.

– Vi mener, at der har været en konflikt mellem kriminelle grupperinger, og vores efterforskning skal nu nærmere afdække, om det her (drabet på Tayfun Kara red.) har en sammenhæng med det, har Peter Malmos tidligere udtalt til Ekstra Bladet.