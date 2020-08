Morten efterlyst og farlig: Mistænkt for brutalt hjemmerøveri

To mistænkte medgerningsmænd er blevet tiltalt for hjemmerøveri. Tredje mistænkte er stadig på fri fod

En mand, som politiet betegner som så farlig, at man ikke selv skal kontakte ham, hvis man ser ham, har i over et halvt år holdt sig skjult, selvom han er offentligt efterlyst med navn og billede.

Politiet mener, at den tidligere voldsdømte Morten Baldur Karrebæk Pust er tredjemanden i et brutalt hjemmerøveri mod en 25-årig kvinde i Hvidovre 2. januar i år mellem klokken 01.30 og 2.

To andre mænd på 34 og 21 år fra Makedonien er blevet tiltalt for hjemmerøveriet og sagen mod dem starter i Retten i Glostrup torsdag.

I anklageskriftet mod de to fremgår det, at hjemmerøveriet er sket i fælles forståelse eller efter forudgående aftale med 40-årige Morten Baldur Karrebæk Pust. Hans sag behandles særskilt, står der.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de fortsat leder efter Morten Baldur Karrebæk Pust.

- Der er gjort og gøres en del efterforskningsskridt for at finde ham, oplyser politikredsen, der blandt andet har opsøgt det miljø, hvor den mistænkte plejer at færdes, ligesom de har givet hans pårørende besked om, at han skulle melde sig. Indtil videre altså uden held.

- Netop fordi vi fortsat mangler en af de mistænkte, så er vi en smule påholdende med at udtale os om sagen før dom, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Morten Baldur Karrebæk Pust beskrives som dansk af udseende. Han er 193 cm høj, muskuløs og har kort mørkt hår. Han har et symbol tatoveret under venstre øje og har en større tatovering i grønt og rødt på halsen under hagepartiet.

Økseskaft i hovedet

Det unge kvindelige hjemmerøveroffer åbnede selv døren, da gerningsmændene ringede på omkring klokken 01.55.

Herefter blev hun tvunget ind i lejligheden, bundet med gaffertape på hænder og mund og blev aftvunget sit dankort, en pose med fire piller, fire mobiltelefoner og et par guldøreringe og et par solbriller ved at slå hende i hovedet med skæftet af en økse.

Anklager Julie Skovgaard sagde efter grundlovsforhøret mod de to nu tiltalte, at mændene råbte til kvinden, at hun skulle fortælle dem, hvor hun gemte 'noget'. Hvad de hentydede til, er uvist. Da kvinden sagde, at hun ingen værdier havde, blev røverne angiveligt voldelige.

Hun sagde også, at offeret ikke kom noget til, og der umiddelbart ikke var tegn på vold.

Politiet fandt en økse tæt på, hvor den ene gerningsmand blev anholdt.

Det var en vaks nabo, der hørte støj og alarmerede politiet, der ankom til lejligheden kort efter. Det fik gerningsmændene til at tage flugten ud over altanen. Den ene sprang direkte ned fra altanen og brækkede foden, mens den anden hoppede over på en altan og en altan mere, inden han firede sig ned ad en jernstolpe.

Han blev fundet fem kvarter senere i en bil af en hundepatrulje.

Det vil være et tema under retssagen, hvorvidt de tiltalte og offeret kendte hinanden i forvejen eller ej. Det har derfor ikke været muligt at få svar på anklagemyndighedens opfattelse forud for sagen.

Der er nedlagt påstand om konfiskation af en køkkenkniv med skede af gaffertape, en halloweenmaske, en håndgranat og en økse.

Der er påstand om udvisning for bestandigt, subsidiært en advarsel om udvisning for de to makedonske tiltalte, der skal for retten torsdag.