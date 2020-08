Morten stadig efterlyst: To mænd dømt for hjemmerøveri

Retten i Glostrup besluttede fredag, at to mænd skulle idømmes fængsel og udvisning

To mænd blev fredag eftermiddag dømt for et hjemmerøveri begået hos en 25-årig kvinde 2. januar i år omkring klokken 2.00.

Anklager Julie Engstrøm Skovgaard krævede fem års ubetinget fængsel og udvisning for bestandigt til begge gerningsmænd. Det var retten dog ikke enig i.

De to dømte fætre på 34 og 21 år fik henholdsvis et år og tre måneders fængsel og halvandet års fængsel i Retten i Glostrup.

Desuden er den yngste blevet udvist af Danmark, mens den ældste kun fik en advarsel om udvisning, da han ifølge retten har en stærk tilknytning til Danmark.

De modtog begge dommen.

Vaks nabo alarmerede politiet

Det var en vaks nabo, der 2. januar alarmerede politiet, og derfor kunne betjentene anholde to af de tre gerningsmænd umiddelbart efter.

- At de nu dømte blev pågrebet med det samme, skyldes især den årvågne nabo og resolut politiarbejde, siger anklager Julie Engstrøm Skovgaard.

Forsat på fri fod

Den tredje mistænkte gerningsmand, Morten Baldur Karrebæk Pust, er stadig på fri fod, og har været offentligt efterlyst siden hjemmerøveriet.

Morten Baldur Karrebæk Pust beskrives som dansk af udseende. Han er 193 cm høj, muskuløs og har kort mørkt hår. Han har et symbol tatoveret under venstre øje og har en større tatovering i grønt og rødt på halsen under hagepartiet.

Ydermere anses han af politiet for at være farlig. Hvis man ser Morten Baldur Karrebæk Pust, skal man ikke henvende sig til ham men kontakte politiet.

Havde maske på og en økse i hånden

Under retssagen forklarede den tydeligt berørte 25-årige kvinde, at den ene af gerningsmændene havde en sort maske på og en økse i hånden.

Manden slog hende i hovedet med skaftet, hvilket resulterede i mindre skader i ansigtet.

Den anden havde sat sig oven på hende og bedt hende om 'at holde kæft', mens hun græd højlydt, forklarede hun.

Den tredje gerningsmand på 21 år sad ude i bilen og ventede på, at de to andre skulle komme tilbage. Politiet anholdt ham i bilen, hvor han havde lagt sig på tværs af fører- og passagersæde og lod som om, han sov.