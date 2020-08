Motiv i bornholmerdrab: Kan give mildere straf

At et brødrepar har fået at vide af deres mor, at hun var blevet voldtaget, kan få betydning for straffen i sidste ende, vurderer forsvarsadvokat

At to brødre har fortalt politiet, at de begik grov vold mod en 28-årig mand, fordi deres mor havde sagt, at manden havde voldtaget hende, kan få betydning for brødrenes straf i sidste ende.

- Der er i straffeloven en række punkter for, hvornår der er formildende omstændigheder. Og når de her forklarer, at deres mor har været voldtaget, så er det noget, som har ophidset dem, og så vil en forsvarer naturligvis bruge det som et argument for, at der er en formildende omstændighed, siger den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage, der udtaler sig om sagen set udefra.

Mette Grith Stage. Foto: Claus Bonnerup

Den yngste bror, en 23-årig mand, har onsdag i Retten i Rønne bekræftet ved et åbent retsmøde, at han fik at vide af sin mor, at en af hans venner havde været upassende over for hende og ved en lejlighed tidligere havde voldtaget hende. Det var lillebroderens forsvarsadvokat Asser Gregersen, der ønskede, at motivet kom frem i lyset, da sagen har været omgærdet af mange rygter og spekulationer.

Unge mennesker i sorg efter fundet af det mishandlede lig i Nordskoven. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Brødrenes 28-årige kammerat Phillip Johansen blev udsat for særdeles brutal vold med gran-rafter, knive og flasker. Han blev også brændt og fik trykket knæ mod halsen. Han blev efterladt i Nordskoven af de to brødre, hvor han blev fundet død 23. juni.

De to erkender vold, men er sigtet for drab, som de nægter.

Mette Grith Stage siger, at man altid skal underbygge en påstand om formildende omstændigheder.

- For er det nok at sige det her om en mand, der er død? Man skal have det underbygget, kan moderen bekræfte oplysningen, har der været nogle lægelige oplysninger eller nogle vidner. Men det vigtigste er, at hvis de brødre vitterligt har troet på det, de fik fortalt, så er det deres virkelighedsopfattelse, man skal tage udgangspunkt i. Her bliver moderen jo så et centralt vidne, siger hun.

Voldtægt aldrig anmeldt

Den påståede voldtægt har aldrig været anmeldt eller efterforsket af politiet.

Chefanklageren i sagen fra Bornholm, Benthe Lund Petersen, holder fast i, at oplysningen om den påståede voldtægt fra den sigtede lillebror udelukkende har betydning, fordi brødrene har forklaret, at deres mors oplysninger er deres motiv i drabssagen.

- Men har politiet ikke et ansvar for at undersøge den beskyldning alene af hensyn til drabsofferets familie? Ellers bliver den jo stående i al evighed?

- Den tankegang kan jeg sagtens følge, og jeg anerkender, at det er et moralsk dilemma. Men selv hvis vi undersøgte det, ville det så at sige ende med at blive en lukket retssag, siger Benthe Pedersen Lund med henvisning til, at sagens hovedperson er død.