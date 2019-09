Motorcykel udbrændt: Helikopter på stedet

En motorcyklist er onsdag morgen blevet påkørt, og det tvang politiet til at spærre Skullerupvej i Glumsø

En redningshelikopter er onsdag morgen sendt til Skullerupvej i Glumsø, hvor en person på motorcykel er blevet påkørt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Færdselsuheld på Skullerupvej udfor nr. 25 i Glumsø. MC påkørt. Redningshelikopter på vej til stedet, og vejen spærres af indtil videre, så planlæg anderledes, hvis du bruger Skullerupvej til arbejde. #politidk. — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) September 11, 2019

Ekstra Bladet har forsøgt at ringe til politiet for at høre, hvad der helt præcist er sket på strækningen, men de har ikke svaret på vores opkald.

På Twitter skriver de dog, at der nu er ryddet op efter uheldet, og vedkommende på motorcyklen er ikke kommet alvorligt til skade. Personens motorcykel er dog udbrændt.

Ulykken er sket ud for nummer 25 på Skullerupvej.