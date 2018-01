Motorcykelbombe dræber tre på marked i Thailand

En bombe på et marked i det sydlige Thailand har mandag dræbt tre personer og såret 18 andre.

Det oplyser en talsmand for regeringens sikkerhedsstyrker.

Ifølge myndighederne er der tale om en bombe placeret på en motorcykel, som eksploderede på et marked i den sydlige provins Yala.

- Gerningsmændene placerede en bombe på en motorcykel, som de stillede ved siden af en af standene på markedet. Eksplosionens kraft forårsagede, at tre mennesker mistede livet, siger talsmand Pramote Prom-in.

Ingen gruppe har endnu taget skylden for mandagens angreb.

Selv om Thailand er blandt de mest udviklede lande i Sydøstasien, så har der i flere år været konflikter i den sydlige del af landet.

Provinserne Yala, Narathiwat og Pattani ligger i syd og har alle hovedsageligt muslimske indbyggere i det ellers overvejende buddhistiske land.

Provinserne er hjemsted for et langvarigt oprør startet af etniske malaysier-muslimer, der kæmper for mere selvstændighed i den sydlige del af landet. Oprørerne kæmper mod buddhisterne og centralstyret i Bangkok.

I 1970'erne var der et muslimsk oprør i provinserne. Det brød ud igen i 2004 og har været i gang lige siden.

De seneste 14 år har flere end 6500 mennesker mistet livet i skyderier eller bombeangreb i forbindelse med oprøret i de tre sydligste provinser.

Provinserne ligger over 1100 kilometer fra hovedstaden Bangkok.