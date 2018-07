Motorcyklist alvorligt kvæstet i trafikulykke

Fredag aften har der været en alvorlig trafikulykke ved Augustenborg i Sønderjylland

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet skete ulykken, da en varebil ikke stoppede for sin vigepligt foran motorcyklisten, der kom kørende. Personen på motorcyklen kunne ikke nå at stoppe, og de to parter kørte sammen.

Motorcyklisten er alvorligt kvæstet efter ulykken.

Siden vagtskifte er vi nu oppe på 8 færdselsuheld. Vi kan ikke med sikkerhed sige, det er i sammenhæng med den aktuelle varme, men tag nu en flaske vand med, hvis du skal ud at køre. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 27, 2018

Samtidig skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at der de seneste timer har været otte færdselsuheld i poltikredsen, og de opfordrer derfor bilister til at være forsigtige i sommervarmen.

Ved et af de andre færdselsuheld i politikredsen påkørte en 20-årig kvinde en anhænger, der var spændt efter en traktor. Hendes bil pløjede i den forbindelse op på langs, men kvinden slap ifølge politiet heldigt fra ulykken.

20-årig kvinde usandsynligt heldig, da hun med høj fart påkørte anhænger, der var spændt efter en traktor. Bilen i fuld længde pløjet op på langs i højre side..... #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 27, 2018

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

