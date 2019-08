Motorcyklist alvorligt skadet i ulykke

En mand er mandag eftermiddag kommet slemt til skade i en motorcykelulykke på Holbækmotorvejen.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Der er tale om en soloulykke, hvor en person har fået voldsomme skader på det ene ben. Personen er kørt til Rigshospitalets traumecenter med politieskorte, fortæller vagtchefen klokken 15:30.

Ulykken er sket på Holbækmotorvejen i indadgående retning mod København.

- Manden kommer kørende i høj fart og har svært ved at beslutte sig for, om han skal dreje af eller ej. Herefter mister han herredømmet over motorcyklen og bliver slæbt henad asfalten, siger vagtchefen.

Et spor spærret

Mandens alder er ukendt. Han var ved bevidsthed, da ambulance og politi nåede frem til stedet.

Ifølge politiet var han ikke spiritus- eller narkopåvirket.

Venstre spor på Holbækmotorvejen mod København er fortsat spærret klokken 16, hvilket giver kø på strækningen, oplyser P4 Trafik på Twitter.

Uheld på Holbækmotorvejen indadgående mod København. Det er mellem frakørsel 6 Høje Tåstrup og motorvejskryds Tåstrup. Venstre spor er spærret og det giver kø på strækningen #p4trafik #tlf70100110 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) August 5, 2019

Opdateres ...