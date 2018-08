Motorcyklist død efter ulykke

En 45-årig mand fra Norddjurs er tirsdag eftermiddag afgået ved døden, efter han tidligere på dagen havde været involveret i en voldsom soloulykke.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Han blev erklæret død på sygehuset klokken 16.59 i går, siger politikomissær Ahmad Majeed fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken fandt sted på Rougsøvej i Ørsted nordøst for Randers omkring klokken 12.30.

- Anmeldelsen går på, at han kom kørende på motorcykel, og i den forbindelse påkørte han et hus og pådrog sig nogle skader. Man forsøgte at behandle ham på stedet, hvorefter han blev fløjet med helikopter til Skejby Sygehus, siger Ahmad Majeed.

En bilinspektør var tirsdag på stedet for at undersøge omstændighederne bag ulykken nærmere, men han har endnu ikke aflagt endelig rapport. Østjyllands Politi ønsker derfor ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på årsagen til ulykken.

Den 45-åriges pårørende er underrettet om ulykken.