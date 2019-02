Motorcyklist dræbt i solo-ulykke

Fredag aften fandt en forbipasserende en motorcyklist ved Egtved tæt på Vejle. Det oplyser Sydøstjyllands Politi lørdag morgen til TV SYD.

Manden havde været i en solo-ulykke, men selvom der straks blev ringet 112, stod mandens liv ikke til at redde. Han blev erklæret død på stedet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi lørdag morgen til TV SYD.

- Motorcyklisten er kørt ind i et træ. Vi har haft en bilinspektør ude for at undersøge ulykkesstedet. Der har ikke været andre trafikanter involveret, siger vagtchef Torben Møller, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Vagtchefen fortæller til mediet, at de pårørende til den 39-årige mand er blevet underrettet.

Der er endnu ikke sikkerhed om, hvordan eller hvad der lå til grund for ulykken. Det vil nærmere efterforskning senere kunne vise, lyder det det.