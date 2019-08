Motorcyklist dræbt i ulykke på Fyn

En 40-årig mand er desværre omkommet i forbindelse med et solo-uheld på en motorcykel på Hellerupvej i Måre, kort før kl. 18. Manden har tilsyneladende mistet herredømmet over MC'en og ramt et træ. Manden, der er fra lokalområdet, bar ikke hjelm og blev dræbt på stedet.