Motorcyklist dræbt i ulykke

En 67-årig mand på en motorcykel og en personbil stødte omkring 15.30 sammen på Sinaivej i Broby på Fyn.

Sammenstødet var så voldsomt, at den 67-årige motorcyklist døde på stedet af sine kvæstelser, efter en kvindelig bilist svingede ind foran ham.

- Hun skal dreje ind på en ejendom, og svinger så til venstre ind foran motorcyklisten, og rammer ham, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Sigtet

Kvinden var alene i bilen og er lige nu sigtet for overtrædelse af sin vigepligt, men der kan komme flere sigtelser, fortæller vagtchefen.

- Som altid i den slags sager, bliver man sigtet for at have overtrådt færdselsloven, og i dette tilfælde er der tale om en sigtelse for overtrædelse af sin sving-vigepligt jævnfør paragraf 26. Det kan også komme på tale, at hun skal sigtes for uagtsomt manddrab, men det har vi ikke taget stilling til endnu.

Ikke til at redde

Lægeambulance ankom hurtigt til stedet og forsøgte at genoplive den svært tilskadekomne mand flere gange. Men han stod altså ikke til at redde, og han blev erklæret død på stedet af ambulancelægen.

Mandens pårørende er underrettet.