Motorcyklist dræbt

Blokadesporene tyder på, at motorcyklisten kom kørende med meget høj hastighed

En motorcyklist døde på stedet, da han søndag eftermiddag kørte direkte ind i en traktor på Skibbyvej i Jægerspris.

Han var af polsk afstamning, så de pårørende er ikke underrettet om ulykken endnu, men Nordsjællands Politi arbejder på sagen.

- Han er kommet med meget høj hastighed, det kan vi se på de meget lange bremsespor, fortæller vagthavende Dyre Sønnicksen ved Nordsjællands Politi.

Ulykken skete, da traktoren bakkede ud på vejen. Ligegyldigt hvor godt, traktorføreren har orienteret sig, inden traktoren bakkede ud på vejen, ville ulykken ikke kunne undgås på grund af den polske motorcyklists høje hastighed.

Polakken var ikke alene. Han var ude at køre med flere motorcyklister, og gruppen var formodentlig blot ude på en tur for at nyde det gode vejr, fortæller den vagthavende.

Det er et større oprydningsarbejde, som politiet har foran sig.

- Vi er slet ikke færdige endnu. Der er tilkaldt bilinspektør, der skal undersøge, hvordan ulykken skete, og skiltevogne til omlægning af trafikken, siger Dyre Sønnicksen.

Vejen er spærret af på ubestemt tid, og Movia har omlagt busruter, oplyser politiet.