Motorcyklist får usædvanlig straf af politiet

En motorcyklist måtte ned at kysse asfalten, da han blev taget for at køre uden hjelm

Tirsdag blev en motorcyklist i Thailand taget for at køre uden hjelm under årets nytårsfest 'Songkran', hvor thailændere over hele landet skyder og kaster med vand.

Men betjenten, der stoppede motorcyklisten, valgte at give ham en noget usædvanlig straf.

Den unge mand måtte stige af sin motorcykel og ned på alle fire på det våde fortov, hvor han blev beordret til at tage 20 armbøjninger.

Episoden fandt sted i Chonburi i det østlige Thailand.

Du kan se betjenten give straffen i videoen over artiklen.

Det sker af og til, at det thailandske politi giver uortodokse straffe til trafikanter, når lovovertrædelsen er mild og involverer en ung person, der ikke har råd til at betale en eventuel bøde på stedet, skriver nyhedsbureauet AP.

