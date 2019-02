Motorcyklist fældet af sin egen video

En 25-årig mand er blevet idømt 15 måneders fængsel efter at have offentliggjort en video af sin egen hovedløse kørsel

Britiske Kamal Richards deltog 1. januar 2016 i et nytårsløb i Croydon kaldet 'Raise it up', hvori han overskred færdselsloven intet mindre end 30 gange på sin sorte Honda-motorcykel.

Det blev dokumenteret i retten i Croydon, hvor en video, som Kamal Richards selv havde uploadet på en video-platform, var det afgørende bevismateriale.

Videoen var optaget af et kamera, der sad på Richards hjelm, mens han kørte.

Det fremgår af en netop offentliggjort politirapport.

Kamal Richards afslørede fint sig selv. Politifoto

I fire ud af de 30 tilfælde blev det vurderet, at Kamal Richards kørsel kunne have kostet ham selv eller andre livet.

Han blev idømt 15 måneders fængsel og må ikke køre hverken bil eller motorcykel de næste 31 måneder.

