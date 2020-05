Motorcyklist hastet på hospitalet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En motorcyklist er mandag aften blevet hastet til Rigshospitalets traumeafdeling, efter han kørte ind i en svingende personbil.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er sket i krydset ved Jydebjergvej og Helsingevej i Smidstrup tæt på Gilleleje, siger vagtchef Rolf Hoffmann.

Ifølge vagtchefen er personerne i bilen sluppet uden de store skader.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet skulle motorcyklisten have haft et kamera på hjelmen. Han fortæller samtidig, at strækningen er kendt for at have motorcykler, der kører hurtigt.

Politiet fik anmeldelsen 18.43.