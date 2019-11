Motorcyklist i alvorlig ulykke: Mand fløjet på Rigshospitalet

En yngre mand er tirsdag omkring middag kommet til skade i en motorcykelulykke på Hørup Skovvej ved Slangerup nær Frederikssund.

Det oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab og Nordsjællands Politi.

Politiet oplyser, at de modtog anmeldelsen om ulykken klokken 12.11, hvorefter man konstaterede, at der var tale om en soloulykke.

- Det er formentlig sket i forbindelse med, at motorcyklisten har foretaget en overhaling, siger pressevagten ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

En helikopter blev efterfølgende sendt til stedet, og den ankom klokken 12.45, hvorefter manden modtog behandling. Klokken 13.10 oplyser Akutberedskabet, at manden er ankommet til Rigshospitalet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om mandens tilstand.

Hørup Skovvej var afspærret efter ulykken, men omkring 13.15 oplyser politiet, at de er færdige med at arbejde på stedet, hvorfor der igen er åbent for trafik.

Ekstra Bladet følger sagen...