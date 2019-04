Motorcyklist var i kritisk tilstand

En motorcyklist var ilde tilredt efter et sammenstød med en personbil på rute 15 nær Ringkøbing

Opdatering: Skejby Sygehus oplyser til politiet, at motorcyklistens tilstand er stabil og uden for livsfare.

Der er sket en alvorlig ulykke på rute 15 Videbæk ved Ringkøbing.

En motorcyklist er kørt ind i en personbil, hvorfor vejen i øjeblikket er spærret i begge retninger. Politiet oplyser dog, at der er lavet en omkørsel.

- Vi fik anmeldelse om ulykken klokken 21.10. Forklaringen lyder, at motorcyklisten er blevet blændet af solen, imens en modkørende bil har skullet svinge til venstre. Han er blevet fløjet til Skejby Sygehus med helikopter. Hans tilstand er for nuværende kritisk, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even.

Politiet oplyser desuden, at man kan forvente at vejen vil være spærret indtil omkring midnat. På grund af ulykkens alvor skal en bilinspektør gennemgå stedet. Føreren af personbilen er ikke kommet til skade.