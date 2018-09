Motorcyklist ville dirigere trafikken - nu mister han kørekortet

Det er ikke tilladt at bede andre trafikanter om at holde ind til siden, fordi man selv vil forbi i en motorcykelkortege

En mandlig motorcyklist har mistet sit kørekort betinget, efter at han i weekenden gjorde sig skyldig i flere overtrædelser af færdselsloven.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden havde deltaget i Mosten Raceday, som er et arrangement for motorentusiaster. Han deltog sammen med en række motorcykelvenner, som sammen kørte til og fra stedet.

Ifølge Østjyllands Politi var der faktisk tale om kortegekørsel, og manden havde påtaget sig en opgave for sine kammerater, som altså nu har vist sig at koste ham kørekortet.

- Han kører forrest i denne her kortege. I den forbindelse peger han på bilister, at de skal køre ind til siden, så de kan komme forbi. Mens han kører foran laver han også flere ulovlige overhalinger. Han kører blandt andet venstre om helleanlæg og opfører sig næsten som en færdselsbetjent, der dirigerer trafikken, siger Jakob Christiansen, som er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Det hele blev opdaget af nogle af politiets egne folk, som var til stede i forbindelse med en færdselskontrol.

Den mandlige motorcyklist blev standset og sigtet for fire forhold, der alle giver klip i kørekortet. Han skal nu til en orienterende køre- og teoriprøve og kan beholde sit kørekort, hvis han består prøverne.

Når han får sit kørekort tilbage efter prøven, vil der stadig være et klip tilbage på kørekortet, oplyser Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi oplyser i øvrigt, at man i alt har sigtet 105 personer for forskellige overtrædelser af færdselsloven under den færdselskontrol, der blev afviklet under Mosten Raceday.

Af dem fik 14 en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten. Der blev givet 37 klip i kørekortet.