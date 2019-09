Motorcyklister i sammenstød: Politi og ambulance på vej

To motorcyklister er stødt sammen - formentlig i forbindelse med kraftigt regnvejr. Ambulance og politi er på vej

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Motorvej E-45 ved Aarhus har været ramt af, hvad man nærmest kan kalde farlig fredag.

Siden klokken 14.15 har der været ti uheld på stykket.

Blandt andet er to motorcyklister kørt sammen.

- De to er kørt sammen. Jeg gætter på at det på grund af det kraftige regnvejr, om lige nu er nordvest for Aarhus, siger Michael Ørum, vagtchef.

Ingen af de to motorcyklister er kommet alvorligt tilskade.

Fredag eftermiddag og tidlig aften har der været flere uheld i området, og politiet tror, at det er på grund af aquaplanning.

- Derfor ser vi gerne, at folk sætter farten ned og kører efter forholdene, siger Michael Ørum.