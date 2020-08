Motorring 3 er spærret efter alvorlig ulykke

En person er komme alvorligt til skade i en færdselsulykke på Motorring 3. Motorvejen er derfor spærret i begge retninger af mandag morgen.

Helt præcist er det ved frakørsel 19 - Buddinge, at der er sket et uheld, oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Ved uheldet dannes der lang kø med op til 20 minutters ekstra rejsetid flere steder på E47.

Der er helt spærret i begge retninger. Forventes genåbnet tidligst kl. 10:00 https://t.co/6RSKY88jov — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) August 3, 2020

Ifølge Beredskab Øst er det en 'alvorlig trafikulykke', hvor en personbil og en lastbil er involveret.

Alvorlig trafikulykke med lastbil og personbil involveret. Motorvejen helt spærret. Vi arbejder med at frigøre fastklemte. #berosdk https://t.co/2GxdATaoFL — Beredskab Øst (@BeredskabOest) August 3, 2020

Københavns Vestegns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at de arbejder på stedet. Han bekræfter, at en personbil og lastbil er involveret.

- Vi kender ikke de nærmere omstændigheder, men en person er kommet alvorligt til skade, siger Morten Steen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet gør alt hvad de kan for at lede trafikken af, men ifølge vagtchefen går der en god rum tid, før trafikken kan glide let igen.

- Der er en bilinspektør på vej, og der kommer til at gå lang tid, før der er ryddet helt op på stedet.

- Så man må væbne sig med tålmodighed her i morgentrafikken, siger vagtchefen.

Beredskabet arbejder på at frigøre fastklemte.

Opdateres ...