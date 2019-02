Motorvej blev spærret: Biler lå på hovedet

En ulykke på Sønderjyske motorvej førte fredag aften til, at vejen blev spærret i nordgående retning ved frakørsel 69 Haderslev S.

Det oplyser Vejdirektoratet og Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er fire biler impliceret, og to af bilerne ligger på hovedet. Der er to tilskadekomne, men vi ved endnu ikke, hvor alvorligt de er kommet til skade, lød det fra Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, over for Ekstra Bladet, mens vejen endnu var spærret.

Han oplyser, at ulykken skete lige ved frakørslen, hvorfor det var muligt at køre fra ved frakørsel 69 og køre på motorvejen igen med det samme.

Kort efter klokken 22.30 er motorvejen blevet åbnet igen.