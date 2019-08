Motorvej blev spærret efter uheld: Lang kø

E20 Fynske Motorvej har tirsdag omkring middag været spærret i vestgående retning mellem serviceanlæg Kildebjerg Nord og Vissenbjerg efter et uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet og Fyns Politi.

- Der er tale om en autocamper, der er kørt ind i en lastvogn. Der er én person, der er fastklemt, men der er heldigvis ikke tale om livstruende skader, siger vagtchef Milan Holck Nielsen til Ekstra Bladet.

Vejen blev spærret omkring klokken 12, men lidt efter klokken 13 er vejen blevet genåbnet i begge spor.

Uheldet skete dog et sted, hvor der i forvejen er vejarbejde, og der nåede at blive så lang kø, at man ifølge Vejdirektoratet må påregne op mod 45 minutters forlænget rejsetid.