Forbindelsen mellem Motorring 3 og Holbækmotorvejen blev fredag omkring middag kortvarigt spærret.

Det oplyser Vejdirektoratet og Københavns Vestegns Politi.

- Der er sket et mindre uheld. Der er ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade, men der er blandt andet noget olie på stedet, som vi skal have spulet væk, lød det fra vagtchefen over for Ekstra Bladet.

Kort før klokken 13 er vejen farbar igen.