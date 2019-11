Motorvej delvist spærret efter uheld

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Helsingørmotorvejen er delvist spærret i nordgående retning.

Det er den efter et færdselsuheld, som blev anmeldt til politiet klokken 13.12. Fem personer er kørt på hospitalet.

Efter færdselsuheld er Helsingørmotorvejen delvist spærret i nordgående retning - stadig 1 spor farbart. Alternativt kan man dreje fra ved afkørsel 5. Nedsæt hastighed og giv plads til politi og redning. Pt. intet yderligere. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) November 16, 2019

Uheldet er sket mellem afkørsel 4 og 5 https://t.co/Yhyl8buRbS — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) November 16, 2019

Motorvejen er ikke totalt spærret - det er stadig muligt at køre i spor et.

'Nedsæt hastighed og giv plads til politi og redning', skriver politiet på Twitter.

Uheldet er sket mellem afkørsel fire og fem.

- Det er en svensk indregistreret bil med fem personer, der kører i grøften af ukendte årsager. Alle fem er kørt på hospitalet, fortæller David Buch, vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Politiet er endnu ikke bekendt med de fem personers tilstand.

Foto: Jan Sommer

På et billede fra uheldsstedet kan de ses, at der er kommet en bule i autoværnet.

- Bilen har på en eller anden måde været oppe på autoværnet, siger den vagthavende.

Ekstra Bladets person på stedet kan fortælle, at har været fem eller seks ambulancer til stede der, hvor færdselsuheldet skete.

Politiet skulle ifølge Ekstra Bladets udsendte være begyndt at lave tekniske opmålinger på uheldsstedet. Det ser ud til, at de arbejder i en grøft på den anden side af autoværnet.

Politiet bekræfter, at en bilinspektør er til stede for at undersøge, hvad der er sket forud for uheldet.